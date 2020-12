El Barça repeteix el guió d'Eindhoven i segella el pas a vuitens (4-1)

Contundent. Així ha estat el partit del Barça a l'Estadi Johan Cruyff contra el PSV dels setzens de final de la Champions. Tot i no estar còmode durant tot el partit, l'equip de Lluís Cortés ha estat resolutiu i s'ha assegurat el pas a la següent ronda de la competició europea amb un ampli marcador total.

El guió del partit disputat a Eindhoven s'ha repetit a la perfecció al Johan Cruyff. Un gol matiner, en el minut 4, de Graham Hansen feia pujar l'1-0 en els primers instants de partit. La diana ha arribat quan les jugadores encara estaven col·locant-se en el terreny de joc i això ho ha aprofitat la noruega amb un xut creuat que ha superat Van Veenendaal sense cap dificultat. La portera neerlandesa no ha pogut fer més que mirar com l'esfèrica li passava per davant i acabava al fons de la xarxa.

Lluís Cortés, entrenador del Barça / AFP

Amb una distància ja de quatre gols en el marcador total de l'eliminatòria, les blaugranes tenien el pas a vuitens quasi enllestit, però no han estat còmodes sobre la gespa. Rick de Rooij ha aconseguit fer pessigolles al conjunt català amb un equip que han plantat la seva defensa quasi a la línia del mig de camp executant una pressió molt alta després de pèrdua.

"Ara, ara, ara!", cridava Cortés des de la banda. El tècnic de Balaguer s'ha mostrat clarament enfadat amb algunes decisions arbitrals durant el partit, sobretot quan Alexia ha rebut una forta trompada a la frontal de l'àrea i la col·legiada no ha ensenyat targeta a la jugadora del PSV. El tècnic, neguitós, ha estat els primers quaranta-cinc minuts a l'àrea tècnica, intentant corregir les imperfeccions de les seves jugadores. Minuts després –seguint el guió– el 2-0 pujava al marcador de les botes de Lieke Martens. La davantera ha rematat des de l'aire i escorada al pal esquerre una centrada de Graham Hansen. Amb la diana, la neerlandesa es converteix en la màxima golejadora blaugrana en totes les competicions aquesta temporada.

8-2 en el marcador total de l'eliminatòria

En el segon temps, el Barça, ja conscient que tenia l'eliminatòria encarrilada, ha evitat riscos. I, amb el control total de la pilota, ha arribat el tercer gol. De nou, Graham Hansen, amb un xut creuat i deixant sense opcions Van Veenendaal, ha augmentat la distància. La neerlandesa ha demostrat que és una de les laterals més prometedores el moment i que té un clar instint golejador. Qui també està en el moment més dolç de la seva carrera és Martens, que ha fet el 4-0 definitiu. La davantera ha rematat un córner en el minut 75 i ha sentenciat el partit.

En el minuts finals del partit ha arribat el gol de l'honor del PSV. Com en el partit d'anada, les blaugranes no han aconseguit deixar la porteria a zero. El gol ha sortit de les botes de Smits. Amb un marcador global de 8-2, l'equip de Cortés ja espera rival per a vuitens.