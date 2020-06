El Barçagate continua cobrant-se víctimes

La tornada de la Lliga coincideix amb nous episodis del Barçagate , el cas que investiga el pagament, en factures fraccionades, de més d’un milió d’euros a diferents empreses per monitoritzar les xarxes, i que algun cop es va traduir en la publicació de missatges ofensius a través de perfils falsos. Després de veure com sis directius marxaven del club, la junta de Josep Maria Bartomeu haurà de decidir com fa púbics els propers dies els resultats de l’auditoria externa encarregada a Pricewaterhouse Coopers. L’empresa d’autories entregarà l’informe al club aquesta setmana però, just abans, tal com va informar Mundo Deportivo, la directiva ha suspès de sou i feina Noelia Romero, la compliance officer del club. Aquest càrrec té l’objectiu d’alertar la junta directiva de potencials incompliments de les normes per part de directius i treballadors, i es tracta “d’una feina per a la qual fa falta tenir prou independència”, segons explica la mateixa Romero.

“En contra de les informacions publicades, no m’han rescindit el contracte laboral. He estat suspesa de sou i feina, una decisió que no puc comprendre ni comparteixo, i que em sorprèn pel moment i la forma. La impugnació de la sanció l’estan gestionant els meus advocats”, va explicar Romero en un comunicat, en què afegia: “Confio en els mecanismes interns del club per garantir l’ètica dels processos interns i reforçar la seva transparència”. Noelia Romero té formació en direcció i administració d’empreses per la Universitat de Barcelona, i 15 anys d’experiència en auditoria i compliment normatiu en diverses companyies multinacionals. La seva última responsabilitat abans d’arribar al Barça va ser a Blackstone Group Spain com a compliance officer i cap d’auditoria interna. Anteriorment havia treballat a General Electric Capital Bank i a Deloitte. Al Barça, Romero treballava fins fa poc amb el directiu Jordi Calsamiglia, que el 2019 havia demanat deixar de ser el secretari de la junta per integrar-se al comitè de compliance. Calsamiglia va ser un dels sis directius que va dimitir a l’abril per “motius personals i discrepàncies sobre la manera de gestionar el club”.

Fonts del club admeten que el Barçagate ha provocat “tensions” els últims mesos i expliquen que la decisió d’apartar Romero està vinculada a l’explicació que hauran de donar els resultats de l’auditoria, que haurien de servir per aclarir les responsabilitats d’aquells pagaments. De fet, Romero havia de ser una de les primeres persones a rebre els resultats, que havia de traslladar després al comitè de compliance, format pel president Bartomeu i els directius Marta Plana i David Bellver. Sense Calsamiglia i Romero, el comitè queda format per persones properes al president.

De moment, l’únic damnificat del Barçagate ha sigut l’adjunt de presidència Jaume Masferrer, que va ser apartat de les seves funcions. Masferrer, però, continua al club i és una persona propera al president Bartomeu.