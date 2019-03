Bartomeu, a la SER: "El nom de De Ligt està sobre la taula"

Aquest dimecres, l’endemà que el Madrid quedés fora de la Champions –la seva competició per excel·lència i l’última esperança blanca després que el Barça els eliminés de la Copa i els allunyés de la primera posició de la Lliga–, Josep Maria Bartomeu ha parlat per als micròfons del programa 'Aquí, amb Josep Cuní' de la Cadena SER. El president ha repassat el present i el futur blaugrana, però també ha fet referència a la situació que està vivint el Reial Madrid, el VAR i el judici al Procés.

Sobre l’eliminació dels blancs, Bartomeu ha explicat que va veure el partit, però ha passat de puntetes pel tema: "Un rival fort menys a la Champions sempre va bé", s’ha limitat a dir. Bartomeu ha volgut ressaltar l’era triomfal del Barça en lloc de parlar d’una setmana negra del Madrid: "A vegades passa això en el món de l’esport. Per això volia posar en valor els èxits del Barça, perquè hem tingut diferents entrenadors i diferents jugadors, i seguim a dalt". "El Barça de futbol no té cicles: des del 2004 sempre és a dalt, amb una idea futbolística molt clara i amb grans jugadors. Vull destacar Xavi, Valdés, Ronaldinho, Deco, Titi Henry... Han marxat i l’era del Barça encara segueix", ha afegit.

El president també ha explicat que és a partir de març i abril que es comença a parlar de la planificació de la temporada vinent i ha confirmat que el nom de De Ligt, un dels jugadors que va participar en la victòria al Bernabéu, estarà sobre la taula: "Dels que siguin bons jugadors i tinguin aquesta personalitat sempre en parlarem en les reunions tècniques. El Barça té jugadors molt importants en aquest moment, però quan hi ha talent a fora cal que ho tinguem en compte", ha explicat. Sobre Frenkie de Jong, ha reconegut que quan van tancar el seu fitxatge van parlar sobre el partit que havien de disputar contra el Madrid i que ahir, després del partit, van parlar. "Com a culer volia que guanyés", va dir De Jong. Bartomeu ha explicat que l'holandès el va felicitar i que ell li va desitjar un bon tram final de temporada, perquè arribi al Barça amb les millors sensacions possibles: "Estem contents amb ell. Marcarà una època en el futur del nostre club".

Sobre aquest futur, Bartomeu ha parlat també dels jugadors de La Masia, als quals ha demanat paciència: "La Masia no ha baixat de rendiment, però costa molt arribar al primer equip de futbol. És molt difícil perquè cal tenir paciència per esperar el teu moment. Procurem que abans d’arribar al primer equip agafin experiència a fora". També ha reconegut que és la seva obligació començar a preparar un Barça sense Messi, malgrat que creu que això no serà aviat: "Té contracte fins al 2021 i crec que encara farem una altra renovació. Té l’ambició i les ganes de seguir guanyant títols". Tampoc no s’ha volgut mullar sobre la tornada de Neymar. El que sí que ha volgut deixar clar, però, és que els milions que es van ingressar amb la seva venda es van fer servir per a una inversió de futur amb dos jugadors com Dembélé i Coutinho: "Per a mi Dembélé és millor que Neymar", ha confessat. Sobre la situació d’Ivan Rakitic, Bartomeu ha volgut deixar constància que al Barça sempre prevalen els criteris esportius davant dels econòmics i que el seu futur no li preocupa, perquè el jugador té contracte amb el club.

En clau esportiva, Bartomeu no vol sentir a parlar de triplet: "S’han de jugar molts partits, queden molts mesos, però l’objectiu hi és", ha admès. Creu que guanyar el Sevilla a la Lliga els va donar molta motivació per encarar el tram final de temporada amb bones sensacions i, sobretot, els dos partits contra el Madrid, equip que no considera ara per ara rival pel títol: "L’Atlètic de Madrid és el nostre rival a la Lliga perquè va segon, així com el València a la Copa". També ha aprofitat per mostrar la seva satisfacció amb el VAR, del qual s’ha mostrat convençut que seguirà evolucionant i que s’acabarà implementant en altres categories: "Estem molt contents i crec que ha sigut una millora important. S’ha de guanyar velocitat, però amb el temps i l’experiència s’aconseguirà. Funciona molt bé i ajuda que tot sigui més just", ha valorat.

Finalment, també ha repassat la situació política i judicial que s’està vivint actualment a Catalunya. Bartomeu ha explicat que no creu que la via judicial sigui la solució per als problemes polítics i ha manifestat la seva preocupació de la mateixa manera que ho ha fet amb el judici de Sandro Rosell: "No té cap mena d’explicació".