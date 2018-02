El City de Guardiola eliminat de la FA Cup pel Wigan Athletic (1-0)

Hi ha hagut sorpresa en l'últim partit dels vuitens de final de la FA CUP: el Wigan Athletic, de la League One (la Tercera Divisió anglesa), ha derrotat (1-0) el Manchester City de Pep Guardiola. L'únic gol del partit ha arribat al minut 79, obra del davanter nord-irlandès Will Grigg, quan els sky blues estaven jugant amb un home menys per l'expulsió de Delph.

Tot i l'assajament als minuts finals a la porteria del Wigan, el marcador no s'ha mogut i el City s'acomiada de la FA Cup. Aquest diumenge, però, es podrà refer perquè els de Guardiola jugaran la final de la Copa de la Lliga anglesa contra l'Arsenal.

La nota negativa del partit han estat les picabaralles que s'han al final del partit i l'enfrontament entre Guardiola i el tècnic del Wigan, Paul Cook, al túnel de vestidors.