Cristiano Ronaldo, multat amb 20.000 euros pel seu gest obscè contra l'Atlètic de Madrid

El Comitè d'Ètica, Control i Disciplina de la UEFA ha multat aquest dijous amb 20.000 euros Cristiano Ronaldo per "conducta inapropiada" pel seu gest després de la victòria del Juventus sobre l'Atlètic de Madrid en el partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions.

La UEFA ha anunciat la decisió final a un procediment obert dilluns pel gest que va fer l'atacant dirigint-se a la graderia del Juventus Stadium, que es va interpretar llavors com una imitació del que havia fet Diego Simeone, tècnic de l'Atlètic, en el partit d'anada, quan es va agafar els genitals després del 1-0 del conjunt matalasser el 20 de febrer. Simeone llavors va ser sancionat amb el mateix import: 20.000 euros.

Com que només es tracta d'una multa, Ronaldo estarà disponible per al seu entrenador, Massimiliano Allegri, per al partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra l'Ajax, que es disputa el 10 d'abril a l'Amsterdam Arena.