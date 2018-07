Cristiano Ronaldo: "No estic trist perquè he fitxat per un gran club, és un pas endavant"

Cristiano Ronaldo, flamant fitxatge del Juventus de Torí a canvi de 112 milions d'euros, ha sigut presentat aquest dilluns amb el club italià. "No va ser difícil prendre aquesta decisió perquè el Juventus és un dels millors equips del món i feia temps que havia pres la decisió. És un gran pas en la meva carrera". El portuguès s'ha declarat "preparat per al repte" i convençut que tot li anirà "bé, com en el passat". Tot i posar en dubte després de la final de la Champions de Kíev la seva continuïtat al Madrid, ha assegurat que llavors encara no havia pres la decisió. Quan se li ha preguntat si l'oferta del Juventus ha sigut l'única que ha rebut aquest estiu, Cristiano ha respost amb un "sí" acompanyat d'un somriure irònic.

Respecte a la seva marxa del Madrid, Cristiano ha dit: "No estic trist en absolut. El Juventus és un club molt gran. Amb tots els respectes, altres jugadors a la meva edat van a clubs de la Xina o de Qatar. Jo he vingut a un gran club". L'estrella portuguesa ha lloat el club blanc: "Ha sigut una etapa molt important en la meva vida. Agraeixo l'aprenentatge al Madrid, que m'ha ajudat en tot, i el suport dels fans, però ara començo una nova etapa. Vull demostrar als italians que soc un jugador 'top', malgrat que no he de demostrar res a ningú, els números no enganyen. M'agraden els desafiaments: després de fer història al Manchester United i al Madrid, ara en vull fer al Juventus". No han faltat les floretes cap a ell mateix: "Amb 33 anys, fitxant per un altre gran club, he demostrat que soc diferent dels altres". Més tard, respecte a les coses que li pot aportar el Juventus a ell, Cristiano ha afirmat que està fent "un pas endavant".

Cristiano també ha parlat de la Champions: "Sé que és un trofeu que tots volen guanyar, però també volem guanyar les altres competicions. La Champions és una competició molt difícil, en què les finals sempre són una incògnita, intentaré ajudar a guanyar-la, però deixem fluir les coses". L'astre portuguès, que s'ha mostrat obert a seguir jugant amb la seva selecció, també ha agraït la "rebuda de l'afició i dels companys d'equip". Quan se li ha preguntat pel seu futur post-Juventus, amb qui acabaria el contracte amb 37 anys, no ha volgut parlar de si tornarà a l'Sporting Club de Portugal per retirar-se.

Respecte a la Pilota d'Or, ha dit que no és una cosa que li faci perdre la son, tot i que no ha descartat la possibilitat de guanyar-la com a jugador del Juventus. També li han preguntat pel fet d'haver de competir amb Carlo Ancelotti, nou entrenador del Nàpols: "És una persona que sempre duré al cor perquè em va ajudar molt, però, quan ens enfrontem, tots dos voldrem guanyar. No he parlat amb ell recentment". Cristiano, preguntat per la rivalitat amb Messi i la que tindrà amb els davanters rivals a la Serie A, ha descartat que entengui el futbol basat en rivalitats d'aquest tipus: "No tinc rivalitat amb els altres jugadors, no és la meva manera de viure, fer comparacions. Això ho fa la premsa, però cadascú defensa la seva samarreta".