Enèsima final per al Nàstic, que segueix amb l'aigua al coll

El Nàstic de Tarragona continua amb la seva agonia particular i segueix amb la necessitat imperiosa de guanyar per continuar viu en la lluita per la permanència a la Lliga 1/2/3, un objectiu que cada jornada que passa sembla més complicat.

Els granes reben aquest diumenge (18 h) el Numància en un nou partit catalogat de final, ja que, amb 24 punts, els d'Enrique Martín són a nou de la zona de permanència amb deu jornades per disputar-se.

El tècnic grana assegura que la plantilla està "unida" i continua creient fermament en la permanència, tot i les poques possibilitats d'èxit que té l'equip. Martín no podrà comptar amb quatre baixes per lesió. Continuen sent baixa els laterals Iván López i Sebas Coris, així com els migcampistes Javi Márquez i Ramiro Guerra. L'entrenador del Nàstic podria introduir algunes novetats en l'onze inicial, com el retorn de Noguera en l'eix de la rereguarda o de José Kante a la davantera.

La fórmula de jugar amb quatre migcampistes utilitzada a Saragossa no va funcionar, de manera que Luis Suárez requerirà un acompanyant en atac per intentar superar els sorians.

El Numància viatja a Tarragona amb la intenció de sumar una victòria davant del Nàstic que l'acosti gairebé definitivament als punts que garanteixen la permanència a la categoria, primer objectiu de l'equip sorià. Per a la cita a Tarragona, el Numància té diverses baixes confirmades, per lesió, com les d'Unai Medina, Alain, Ganea i Guillermo, però recupera per a la convocatòria Kako i Derik.