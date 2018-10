Espanya aposta fort per la Lliga de les Nacions

La nova competició que ha estrenat la UEFA aquesta temporada, la Lliga de les Nacions, ha començat amb un èxit relatiu. Només algunes seleccions com l’espanyola se l’han pres seriosament des del primer moment. Tant és així que aquest vespre la roja pot ser el primer combinat a classificar-se per a la fase final del torneig. En té prou guanyant Anglaterra en el partit que es disputarà al Benito Villamarín (20.45h, La 1) per obtenir matemàticament el pas, tot i que amb un empat també estaria virtualment classificada.

En el primer partit, l’equip entrenat per Luis Enrique va assaltar Wembley (1-2) i en el segon duel va passar per sobre d’una Croàcia desconeguda (6-0). Gràcies a l’empat en el partit de la setmana passada entre anglesos i croats, la classificació per a Espanya és més que assequible. Per això l’entrenador no farà cap concessió a l’onze titular i sortirà amb les primeres espases. Les rotacions ja les va fer dijous en l’amistós al País de Gal·les. “Pensem que l’empat no ens classifica encara. I que la victòria sí. Així que no ens plantegem cap altre resultat”, apuntava el tècnic, que tenia com a principal consigna evitar les accions a pilota parada prop de la porteria de David de Gea. “Caldrà estar al cas i concedir el mínim de córners possibles. És una faceta en què són molt potents”.

Espanya, Bèlgica i Portugal són els únics equips que han guanyat els dos primers partits d’aquest torneig, que consta de quatre divisions -els equips europeus s’han repartit en funció del seu coeficient UEFA-. A la Lliga A, on hi ha les millors seleccions, s’han fet quatre grups de tres equips. Només el primer es classifica per a la fase final, que es disputarà l’estiu vinent, mentre que l’últim perd la categoria i passa a la Lliga B. “Per a mi és una competició molt atractiva. Et jugues un títol l’estiu vinent. Això és perfecte”, comentava el seleccionador espanyol.

Però és evident que el seu entusiasme no és compartit per tothom. En els mesos posteriors al Mundial, algunes seleccions destacades encara no han agafat el pols a la competició, sigui perquè estan en procés de renovació o, simplement, perquè no han donat tanta importància a la Lliga de les Nacions, que vindria a ser la tercera competició en importància, per darrere del Mundial i de l’Eurocopa. Això és just el que ha passat a Anglaterra i Croàcia, dues de les seleccions revelació a Rússia, semifinalista i finalista, respectivament.

Ramos obre la porta a Jordi Alba

Tot i no ser a la selecció espanyola, Jordi Alba acostuma a ser protagonista en totes les concentracions. El blaugrana és fora de la llista des que Luis Enrique és el seleccionador. Ahir va ser el torn de Sergio Ramos, capità de la roja : “Sempre he defensat que és un dels millors laterals esquerres del món. No sé si tornarà o no, però aquí té les portes obertes”. Ramos va esquivar la polèmica i va tancar files amb el seleccionador, a qui va reconèixer tota l’autoritat per fer les convocatòries i les alineacions.