Eusebio: “La situació actual pesa en l’ànim del jugador”

No hi ha manera. El Girona, un partit més, no ha sigut capaç de deixar els tres punts a Montilivi. Des d’aquell gol del Choco Lozano als últims minuts del partit contra el Rayo (2-1), del 27 d’octubre de l’any passat, els homes entrenats per Eusebio no guanyen a casa. “Buscarem les fórmules per poder-nos sobreposar a això i aconseguir competir els partits sense que hi hagi una càrrega mental que ens afecti. S’ha vist avui, com en el dia de l’Athletic, amb la qual cosa cal buscar coses perquè mentalment els nostres jugadors puguin estar tranquils i puguin jugar com saben”, ha valorat Eusebio en roda de premsa.

El tècnic gironí ha reconegut que després de cinc mesos sense guanyar a casa, aquesta dinàmica comença a pesar a l’equip. “La situació actual pesa en l’ànim del jugador. És possible que no tingui la claredat necessària que tindria en condicions diferents”, explicava visiblement preocupat per un tema que creu que és “una qüestió psicològica”: “Ens està costant molt car. Estem fent mèrits per un resultat positiu i aquesta càrrega mental que ens comença a pesar al segon temps fa que no tinguem la fluïdesa per proposar coses i superar els rivals. És una cosa que ens ha passat els últims partits i que hem de superar”.

La derrota, per Eusebio, s’ha començat a consumar al segon temps: “No hem tingut el control, hem començat a tenir moltes pèrdues, no hem acabat d’ajustar bé i l’Espanyol s’ha començat a sentir còmode i, a més, li ha arribat el gol”, deia. “Ens hem de tornar a aixecar i sobreposar-nos a aquestes circumstàncies que ens han jugat en contra. Cal ser forts i seguir”.

Aquesta nova derrota, amb l’afegitó que s’ha produït a les acaballes del partit, ha deixat una mal gust de boca a l’afició, que no pot evitar mirar, de moment de reüll, la zona de descens. Fins i tot Eusebio ha reconegut que també ell necessita temps per tornar-se a encarar amb els seus jugadors: “És un moment difícil perquè confiàvem en sumar punts per fer un pas important. Després d’una derrota com la d’avui un es queda tocat. Em tocarà fer teràpia a mi també per preparar-me i posar-me davant dels jugadors per donar-los el missatge que els estic donant cada dia”. Malgrat tot, Eusebio mostra tranquil·litat: “El seu treball és molt bo i el seu compromís també. Però no podem pensar en d’aquí dues o tres setmanes. Cal pensar en el pròxim partit”.

Un partit que serà, un altre cop, a Montilivi. Diumenge que ve (18.30 h, BeIN LaLiga) el Girona tindrà una altra oportunitat per trencar aquesta llarguíssima mala ratxa com a local contra un altre equip que va necessitat de punts, com el Vila-real. Per a aquest matx, no podrà comptar ni amb Granell ni amb Douglas Luiz per acumulació de targetes, però sí que confia tenir Stuani en plenes condicions: “Esperem que durant aquesta setmana tingui temps de sobres per estar a punt per al Vila-real”.