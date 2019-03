La Federació espera omplir Montilivi per al Catalunya-Veneçuela

Aquest dimarts s’ha presentat oficialment el partit que enfrontarà la selecció catalana de futbol contra la de Veneçuela el dilluns 25 de març a les 9 del vespre a l’estadi de Montilivi, a Girona. Ha sigut al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona i ha comptat amb la presència, entre d’altres, de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el president de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Joan Soteras; el president del Girona, Delfí Geli; el seleccionador català, Gerard López, i el capità del Girona, Àlex Granell.

El president, Joan Soteras, ha mostrat la seva satisfacció per poder organitzar un nou partit de la selecció catalana i ha volgut posar en valor l’entitat de Veneçuela: "Ens estrenem en una data FIFA i contra un equip molt bo, però espero que nosaltres puguem ser millors". També s’ha mostrat orgullós de la celebració d’aquest partit Delfí Geli, que ha afirmat que "és una satisfacció que la Federació hagi pensat en Girona per a un esdeveniment com aquest i que Montilivi aculli un altre partit de Catalunya". Geli també ha explicat que des del club posaran tots els mitjans perquè sigui una gran festa: "Montilivi ha crescut i ha millorat molt des del partit contra Tunísia, per la capacitat (14.500 espectadors), la gespa d’última generació i altres millores que hem introduït. Les dues seleccions que s’enfrontaran tindran les millors condicions per competir", ha explicat.

El seleccionador català masculí, Gerard López, ha explicat que tot està preparat perquè el partit sigui "un gran espectacle", alhora que anunciava que la llista de convocats la comunicarà el dia 20 de març. De moment només ha volgut confirmar la presència del capità del Girona, present també a l’acte, que ha qualificat de "referent del futbol català". Granell, per la seva part, s’ha mostrat entusiasmat per aquesta nova oportunitat: "Res no em fa més il·lusió que vestir la samarreta de la selecció catalana absoluta. Per jugar amb la selecció catalana i pel context de Montilivi". A més, Granell ha volgut anar un pas més enllà, com ja va fer després de la victòria al Bernabéu: "Pel moment polític que vivim, aquest partit engloba molts aspectes més enllà del que és estrictament futbolístic", ha explicat.

El preu de les entrades serà de 10 euros per al públic general. Els socis del Girona FC podran adquirir-les a meitat de preu. Amb aquests preus populars, la FCF espera omplir Montilivi i tornar a engrescar l’aficionat del futbol per anar als partits de la selecció catalana.