La Fiscalia indaga si Diego Costa va defraudar 1,1 milions d'euros a Hisenda

La Fiscalia de Madrid ha obert diligències per investigar una denúncia de l'Agència Tributària presentada contra el futbolista de l'Atlètic de Madrid Diego Costa per haver defraudat 1,1 milions a Hisenda. Segons ha avançat 'El Mundo', Hisenda va presentar fa deu dies una denúncia per delicte fiscal contra el davanter i ho va fer davant la Fiscalia de Delictes Econòmics de Madrid, que va obrir diligències.

Ara la Fiscalia estudia aquesta denúncia i decidirà si formula una querella contra el jugador hispano-brasiler, han indicat les mateixes fonts. 'El Mundo' afirma que Hisenda atribueix a Costa un frau de 1.117.272 euros durant l'exercici 2014, quan va fitxar pel Chelsea anglès des del club matalasser. Assegura que la quantitat que li exigia al principi eren 2.306.000 euros, però que Hisenda la va rebaixar i va retirar l'acusació en un altre dels exercicis investigats, el del 2013.