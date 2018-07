Luis Enrique, nou seleccionador espanyol

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha anunciat aquest dilluns que Luis Enrique Martínez és el nou seleccionador espanyol. "La decisió ha sigut unànime. M'agrada el seu compromís. Ha deixat passar oportunitats econòmicament millors per entrenar la selecció", ha dit José Luis Rubiales, president de la RFEF, just després de la junta directiva en què s'ha acordat el nomenament de Luis Enrique. Rubiales, a més, ha explicat que l'exentrenador del Barça, que signarà pels propers dos anys, no tindrà clàusula de rescissió. "El que sí que té és una clàusula de penalització, tant nosaltres com ell, per si es trenca el contracte", ha apuntat.

"No hem parlat amb ningú més, només amb ell. Aquest seleccionador compleix tots els paràmetres dels criteris de la direcció esportiva", ha afegit, i ha explicat que el tècnic asturià arriba a la selecció "amb el seu 'staff'", tot i que ha anunciat que de tot això ja en parlarà Luis Enrique en una roda de premsa de presentació que podria celebrar-se la setmana vinent.

"Un cop Hierro em comunica la seva marxa i parlo amb Molina, la setmana passada vaig parlar amb ell i va ser relativament senzill arribar a un acord amb ell. Ell volia ser seleccionador espanyol", ha comentat Rubiales sobre com han anat les negociacions amb l'entrenador asturià. De fet, ha explicat que els jugadors no sabien res fins al moment en què ell ho ha fet oficial.

Com a entrenador, Luis Enrique va aconseguir l'ascens a Segona Divisió A amb el Barça B abans de fer el salt al Roma l'any 2011. Un any més tard, va fitxar pel Celta, d'on va arribar al Barça, on va aconseguir el triplet durant el seu primer any com a tècnic blaugrana. Al Barça va aixecar, en total, dues Lligues, tres Copes del Rei i una Lliga de Campions. Després del seu pas pel club blaugrana, l'asturià va decidir prendre's un any sabàtic que acaba ara amb el seu nomenament com a seleccionador espanyol.

Molina, nou director esportiu

A més, la RFEF també ha anunciat que José Francisco Molina és el nou director esportiu de la Federació Espanyola de Futbol. L'exjugador valencià, doncs, substitueix Hierro en el càrrec, després que Hierro anunciés diumenge que es desvincula de la federació.

540x306 Rubiales i Molina, durant la roda de premsa / JAVIER LIZÓN / EFE Rubiales i Molina, durant la roda de premsa / JAVIER LIZÓN / EFE

L'exporter del València, l'Atlètic de Madrid, el Dépor i el Llevant, entre altres equips, ha treballat com a entrenador al Vila-real i al filial del Getafe, al Kitchee de Hong Kong, a l'Atlètic Kolkata indi i a l'Atlético San Luis mexicà.

José Luis Rubiales, president de la RFEF, ha explicat en roda de premsa que un cop va saber les intencions de Hierro d'abandonar la selecció va pensar en Molina. "Vull agrair al president i a la junta la confiança que m'han donat per ocupar aquest càrrec. És una gran il·lusió treballar en aquesta casa, és el millor lloc", ha dit Molina, que ha sigut presentat minuts després que es fes oficial la seva contractació.

540x306 José Francisco Molina, nou director esportiu de la Federació Espanyola de Futbol / TWITTER @RFEF José Francisco Molina, nou director esportiu de la Federació Espanyola de Futbol / TWITTER @RFEF

"S'ha fet una magnífica feina, però ara ha canviat tot, s'obre un període nou. Canvia el director esportiu, el seleccionador...", ha dit Molina. Rubiales ha explicat que després que en les últimes cites la selecció no hagi assolit les fites desitjades per la federació, cal "reorganitzar la direcció esportiva".

Sobre el comiat de Hierro, Rubiales ha dit que no pot deixar de banda "el comportament professional" que ha tingut. "En el terreny personal tenim una molt bona relació. Fins i tot ara, si Molina necessita alguna cosa d'ell, segur que li trucarà", ha afegit el president de la RFEF.

Piqué i la selecció

"Piqué és un grandíssim jugador, que ha fet molt per la selecció. Però la decisió de convocar-lo és del seleccionador. Així que jo intentaré que Piqué estigui a disposició del seleccionador", ha dit Molina quan li han preguntat per la decisió del central del Barça d'abandonar la selecció.