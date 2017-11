El Girona perd la por i allarga la felicitat (1-2)

Solvent i oferint la versió més segura de si mateix, el Girona segueix escalant posicions en la taula classificatòria després de sumar el tercer triomf consecutiu del curs. Els gols de Borja i Stuani, en el segon temps, han refermat una superioritat incontestable davant un inofensiu però tossut Llevant (1-2). Amb el descens cada cop més lluny, els homes de Pablo Machín arriben a l’aturada de seleccions amb un somriure d’orella a orella i amb un nivell que sembla no tenir aturador.

El tècnic sorià, vist el rendiment ofert pels seus homes en la remuntada davant el Madrid, no ha tocat ni una de les peces del seu onze inicial. Amb vuit dels herois de l’ascens d’inici, la confiança en tots ells no deixa lloc a cap tipus de dubte. Gaudeixen de l’avantatge de tenir els automatismes apresos. Saben el que vol Machín. El que necessita el col·lectiu. I els resultats i la dinàmica acompanyen. Tot el contrari que un Llevant que pateix l’exigència dels seus propis registres. El brillant inici de curs contrasta amb les darreres jornades, on ha estat incapaç de vèncer en els sis darrers partits. Per això Muñiz ha apostat per sacsejar la davantera, amb el recuperat Jason i el nouvingut Ünal acompanyant els sempre talentosos Bardhi i Morales.

Des del principi, els dos equips han marcat els rols a seguir. Els gironins, amos i senyors de la pilota, han triangulat amb calma. Movent l’esfèrica d’un costat a l’altre, sent pacients. Els granota, elèctrics en les transicions, han demostrat tenir una marxa més de la que ha demanat cada situació. Impacients, tot pressa. La primera ocasió no ha trigat en arribar però Stuani s’ha topat amb un segur Raúl en un d’aquells u contra u que si el resultat no acompanya, acabes lamentant. Els gironins han tingut la situació sota control, monopolitzant el joc de cap a peus. Els espais entre la defensa i el mig del camp granota han propiciat dues jugades pràcticament calcades de Portu amb Chema. La primera, conclosa amb un falta d’Àlex Granell fregant l’escaire i amb amonestació per al central. En la segona, el col·legiat ha fet cas omís de la infracció enfurismant els blanc-i-vermells, que haguessin jugat davant 10 homes amb més de 75 minuts per endavant. Detalls que poden marcar un partit. Controlada la línia defensiva on Juanpe, Bernardo i Muniesa han resolt totes les accions amb un encert destacable, el domini no ha fet més que créixer amb el pas del temps. La major part de les accions, però, han succeït en zones de poca influència. Intranscendents. El Girona ha estat còmode sabent que qualsevol pèrdua els faria patir. Com en un xut llunyà de Bardhi que Bounou no ha tingut problemes en aturar. La rèplica, novament duta a terme per Portu, ha estat a punt de trobar resposta en un Stuani obstaculitzat pel seu defensor. Era qüestió de temps. Més encara veient la ruleta i el xutàs d’Àlex Granell després d’una pressió col·lectiva en una jugada on, aparentment, no hi havia suc. Raúl, però, s’ha vist obligat a lluir minuts abans d’observar com Portu creuava en excés un nou llançament o Bernardo no aprofitava a una jugada d’estratègia. No hi havia maneres.

Una resposta contundent

Els valencians s’han despertat just després del descans. Amb Ivi com a element diferenciador respecte al primer acte, Morales ha posat a prova els reflexes de Bounou. La posada en escena ha ofert un conjunt granota més agressiu en les disputes, contrarestant la inèrcia que s’havia viscut fins al moment. El Girona ja no se sentia còmode, ja no triangulava amb fluïdesa. Però ha aparegut Borja García i tot s’ha il·luminat. Si ja havia liderat un contraatac instants abans acabat en un no-res, el talent del ‘24’ ha emmudit el Ciutat de València amb un golàs –ajudat del travesser- fora de l’abast del porter local. En el moment precís per apaivagar els ànims llevantins. Per evitar qualsevol possible reacció. Per fer justícia en un marcador on el Girona havia opositat avançar-se molt abans. El Llevant ha posat més carn a la graella amb l’entrada de Boateng en un moviment que Machín ha sabut llegir situant el múscul de Timor. La seguretat despresa pels gironins ha evitat qualsevol tipus de patiment innecessari, alleujat gràcies a un mortífer contracop on Stuani només ha hagut d’empènyer una assistència de Pere Pons per sentenciar la tercera victòria consecutiva d’un Girona que ha vist com Enes Ünal ha retallat distàncies. Ja era massa tard, els gironins somreien.