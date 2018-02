El Girona viatjarà al Camp Nou convençut de poder puntuar

Instal·lat feliçment en la vuitena posició, el Girona viu el millor moment de la seva curta però intensa història a Primera, i ja coqueteja amb les places europees. La visita de dissabte al Camp Nou s’espera amb fam i convenciment. “Ens sentim molt forts i, jugui qui jugui, tenim la capacitat per plantar cara. Si exercim una pressió alta, som agressius i estem bé amb la pilota podrem aspirar a tot”, diu Àlex Granell, un dels futbolistes que viurà amb més sentiment el duel. “Soc un dels molts nens que somien poder jugar contra el Barça. Ens fa molta il·lusió, i és un premi a l’ascens aconseguit el curs passat. Ha costat molt arribar fins aquí i crec que la nostra afició també ho gaudirà com cal”. Habituat a portar la iniciativa, el context obligarà a adaptar-se a les exigències del guió. “El Barça t’exigeix un esforç físic tan gran sense pilota que el més lògic és que et passi factura a mesura que el partit avança. Hem pogut comprovar que quan els rivals defalleixen, els passen per sobre”, afirma, abans d’elogiar l’estat de forma de l’equip. “Si tenim algun do és que físicament som potents i poderosos, estem capacitats per assolir aquest repte. Mai m’he trobat en un escenari d’aquestes característiques i els que ho han viscut m’expliquen que la sensació t’ofega”. Des del punt de vista col·lectiu i personal, les prestacions són immillorables. “La continuïtat de la qual disposo és clau per poder mostrar aquest nivell. El moment que vivim tots no ens deixa de sorprendre: lluny de casa tenim uns números increïbles, i a Montilivi s’ha creat una comunió màgica”.

Sacrifici i ambició

Portu és una de les sensacions de la temporada. Amb nou gols a la butxaca, ha superat els seus millors registres. “Només penso a créixer dia a dia. Arribo a l’àrea amb més facilitat perquè tinc llibertat, i amb els companys existeix una entesa perfecta”. L’esforç és innegociable. “No hi ha res millor per definir-nos que la paraula 'equip'; ho fem tot pel company que tenim al costat. Fa goig veure com tothom és solidari, s’ajuda i es deixa l’ànima en tot moment”. Puntuar no és impossible. “Fa poc vam empatar al Wanda i sempre hem mostrat ambició; per què no podem pensar a treure un resultat positiu?”.

Per a Marc Muniesa, format al planter blaugrana, també serà un duel molt especial. “El Barça em va donar l’oportunitat de ser un jugador professional i em satisfà molt gaudir d’una experiència històrica per al Girona”. Els blanc-i-vermells tenen dos exemples recents on agafar-se. “Ens hem de fixar en el Getafe i l’Alabès: un va treure un punt i l’altre gairebé ho aconsegueix. Si nosaltres fem la nostra feina, podem guanyar”. Una inoportuna lesió l’ha apartat d’una titularitat que va cara. “És complicat aconseguir un lloc, ja que tothom exhibeix un nivell extraordinari; m'estic entrenant al màxim per aprofitar qualsevol oportunitat”. El rendiment de futbolistes que fins fa poc eren a Segona no el sorprèn. “Han crescut amb Machín, i tenen els automatismes apresos; pràcticament juguen de memòria”, finalitza.