Grades buides que animen i aficionats virtuals a l'estadi

Per omplir les graderies buides d’espectadors en temps de covid-19, els clubs de futbol han buscat solucions com ara posar-hi robots, cartolines amb la cara d’aficionats, samarretes sobre les localitats o fins i tot comprar maniquins, tot i que la jugada no li va sortir gaire bé al FCSeül coreà, perquè va comprar nines sexuals i va acabar multat. “Un estadi buit és horrible, t’afecta, no és còmode”, deia aquests dies Ernesto Valverde recordant el Barça-Las Palmas com a entrenador blaugrana. “És clar que afecta, t’has de concentrar”, admetia Lucien Favre, tècnic del Borussia de Dortmund de la lliga alemanya, on ja fa setmanes que juguen sense espectadors.

Però el silenci de la graderia no afecta només els jugadors. A casa, qui es mira els partits per televisió els viu d’una manera diferent. Alguns gaudeixen amb aquesta nova realitat, com l’exjugador Diego Latorre, que admet: “M’agrada sentir el soroll de la pilota, de les passades, escoltar les indicacions dels entrenadors...” Uns altres, en canvi, afirmen que desconnecten del partit per culpa de la falta de so ambient. La Lliga i Mediapro, l’empresa que en gestiona el senyal de televisió, treballen per poder oferir dues opcions als espectadors a partir del dijous 11 de juny, quan el campionat de Primera Divisió torni amb el derbi entre el Sevilla i el Betis. “A la Bundesliga ja han provat de poder veure el partit amb so virtual”, explicava aquest divendres el president de la Lliga, Javier Tebas. Així, la competició alemanya es veu a Espanya amb el so real de l’estadi, amb els crits dels jugadors i el silenci de les graderies, però dos partits d’aquesta lliga ja s’han pogut veure als Estats Units amb el so enllaunat d’aficionats. Les crítiques no van ser dolentes, entre els espectadors nord-americans. “Estem treballant per poder oferir aquesta possibilitat. En fem proves, però volem poder donar l’oportunitat d’escollir als aficionats, entre el silenci o veure l’estadi com si estigués ple. Les proves fetes ens han cridat molt l’atenció”, afegia Tebas. A Anglaterra, Sky Sports també treballa per poder oferir diferents canals d’àudio: un amb espectadors i l’altre amb el so real del que passa a l’estadi.

Fonts de Mediapro expliquen que tenir dos àudios ja és possible, però que estudien també poder oferir un senyal on la tecnologia pugui omplir l’estadi per evitar “la imatge d’una graderia buida amb el so d’espectadors”. Ho explica Jaume Roures, soci fundador de Mediapro: “El que farem és recuperar el so de cada estadi, que hem anat gravant aquests anys, per utilitzar-lo”. Però queden algunes decisions per prendre, com per exemple què es pot fer quan el Llevant, que sol jugar davant de 10.000 espectadors, ho faci al petit camp de la Nucia, on vol acabar la temporada. Passa el mateix amb el Reial Madrid, que vol acabar la Lliga a la ciutat esportiva perquè fa obres al Santiago Bernabéu.

A Dinamarca, per exemple, un club de Primera com l’Aarhus va instal·lar pantalles gegants al voltant del camp on apareixia la imatge en directe d’aficionats mirant el partit des de casa i animant. Més de cinquanta moderadors controlaven les pantalles per evitar gestos indecents. Uns altres clubs, com el València, volen fer servir càntics enregistrats i posar-los per megafonia durant el partit, per animar els jugadors. Al Japó, Yamaha treballa amb una tecnologia que permetria fer sonar per megafonia els càntics i crits d’ànim que els aficionats puguin enviar utilitzant xarxes socials o WhatsApp. I, tot plegat, mentre algunes lligues, com l’hongaresa i la sèrbia, tiren pel dret i obren la porta als espectadors reals, però mantenint la distància de seguretat.