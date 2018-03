Guardiola: "Luis Enrique és un dels millors entrenadors que he conegut"

Pep Guardiola va comentar dijous després de guanyar contra l'Arsenal (0-3) que Luis Enrique té "prou capacitat" per entrenar i brillar a Anglaterra. L'extècnic asturià del Barça és un dels possibles substituts d'Antonio Conte si el Chelsea desideix finalment rescindir el contracte de l'italià. "És un dels millors entrenadors que he conegut. Sé que pot fer-ho molt bé i que té capacitat per brillar a la Premier League", va destacar el preparador del Manchester City.

Guardiola també va defensar la figura de Conte. "És un mestre tàcticament. La gent no recorda què ha fet aquí, no se n'adona. Ha introduït un nou sistema amb cinc defenses que ara molts equips, com l'Arsenal, utilitzen. Ha deixat un llegat. Ho va fer molt bé a la selecció italiana, al Juventus i ara al Chelsea", va explicar.