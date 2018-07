Iniesta s'acomiada de la selecció espanyola: "És el moment de fer un pas al costat"

Andrés Iniesta s'ha acomiadat a través de les xarxes socials de la selecció espanyola. "Ara és el moment de fer un pas al costat", ha dit en un comunicat. "No ha sigut una decisió gens fàcil, al contrari, porto molts mesos pensant en això. La il·lusió i les ganes de continuar són totals, però sempre he dit que acabaria fent el que és millor per a la selecció", afegeix el manxec.

"El futur és apassionant, amb un grup de jugadors que són increïbles i que a partir d'ara em tindran com un aficionat més donant-los suport incondicionalment. No tinc cap dubte que el que ve serà meravellós i que s'aconseguiran grans èxits. El grup que hi ha és apassionant", explica Iniesta, que dona les gràcies a la Federació i als seguidors pel suport que li han donat durant els 14 anys que ha portat la samarreta de la selecció espanyola.