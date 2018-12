"Estic gras?": Isco respon a la crítica sobre el seu estat físic fent una enquesta a les xarxes

El migcampista del Reial Madrid Isco Alarcón ha penjat aquest diumenge al migdia una fotografia seva sense samarreta a l''stories' d'Instagram i l'ha acompanyat d'una enquesta. "Estic gras?", pregunta Isco.

El jugador madridista ha fet aquesta enquesta a les xarxes socials com a resposta a les crítiques que està rebent pel seu estat físic. I és que els últims dies s'han disparat els rumors per justificar per què Isco Alarcón no juga tants minuts des que Solari dirigeix el conjunt blanc.

Després de quedar fora de la convocatòria del partit que a principis de setmana els de Solari van jugar contra el Roma, corresponent a la fase de grups de la Lliga de Campions, aquest dissabte, en el partit que el Reial Madrid va jugar contra el València, Isco va entrar al terreny de joc al minut 80, substituint Dani Ceballos. En total, Isco acumula set partits sense ser titular.