Luis Rubiales anuncia que no hi haurà més partits de futbol en dilluns

El president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, ha anunciat que "no hi haurà més futbol els dilluns" a partir de la temporada vinent i ha deixat en dubte la continuïtat dels partits en divendres. "A partir de la pròxima temporada a la Lliga hi haurà futbol dissabtes i diumenges. Veurem què passa amb els divendres, si arribem a un acord bo per a tots", ha escrit Rubiales en el seu compte de Twitter. El president ha afegit que "el negoci és important, però més els aficionats".

L'afirmació de Rubiales té lloc 24 hores després que el seu homòleg a la Lliga, Javier Tebas, admetés que aquest organisme estudia la possibilitat que el partit que es transmet a les televisions en obert deixi de ser el dels dilluns per passar a ser el dels diumenges a les 14 hores.