El Madrid, Solari i el partit trampa a Valladolid

El Reial Madrid inicia avui l’etapa posteliminació de la Lliga de Campions. El partit contra el Valladolid (20.45 h, Movistar Partidazo) arriba avui en mal moment, amb el club intentant pair la seva situació, entre una crisi institucional i el desgast esportiu de no poder aixecar cap títol aquesta temporada. Santiago Solari intentarà rearmar un equip en hores baixes. Marcos Llorente, Dani Carvajal, Vinícius, Lucas Vázquez, Gareth Bale, Mariano i Sergio Ramos no jugaran. L’onze titular serà de circumstàncies, amb jugadors poc habituals. “Afrontem el partit amb professionalisme. En els moments complicats es veu el caràcter de l’equip: els jugadors que donen la cara, el que s’amaga, el que decideix rebel·lar-se, etc. Hem de treballar per seguir sumant punts fins al final. La clau és jugar com un equip”, va dir ahir Solari, accentuant el punt crític del seu discurs. “La majoria dels jugadors han estat a l’altura de l’escut del club. Els que no ja ho saben”.

La disciplina d’Isco

L’encara entrenador blanc no pot amagar que no està content amb el rendiment de la plantilla. El cas Isco Alarcón és la cirereta. Solari sempre ha evitat valorar la seva situació. Les coses han canviat i les queixes ja se centren en una “qüestió disciplinària”: “Les qüestions disciplinàries es gestionen de manera interna i professional. Per jugar cal posar-se primer en bona forma física i després mantenir-la”. La relació entre Sergio Ramos i Florentino Pérez sembla que sí que és un tema tabú al club madrileny. Solari no vol més incendis: “Les coses que succeeixen en la intimitat es queden aquí, al vestidor. Són coses de vestidor. Som molt durs en el moment de fer autocrítica, no només en un moment puntual de la derrota. Això es fa dia a dia i encara més en les victòries. El més difícil és trobar les coses dolentes en els moments bons”, va dir.