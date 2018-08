El Madrid estudia l’opció Thiago Alcántara

El Reial Madrid busca un migcampista. La marxa de Mateo Kovacic al Chelsea va fer que Julen Lopetegui demanés saba nova a les oficines del Santiago Bernabéu. “Seré un entrenador feliç si conservo aquesta plantilla, sense fitxatges ni baixes”, va comentar dies enrere l’entrenador dels madrilenys.

Les seves paraules conviden a pensar en una arribada, com a mínim, per tancar el canvi de peces: una per l’altra. Una intenció que no sembla que depengui de la hipotètica sortida de Luka Modric. L’adeu del croat senzillament accentuaria la necessitat d’aconseguir talent per a la zona de creació blanca. I aquí, amb el mercat de la Premier League gairebé tancat (els clubs poden vendre, però no comprar), un dels noms que agafa pes és el de Thiago Alcántara. L’exjugador del Barça és una opció real per al Madrid, segons fonts consultades per l’ARA. Florentino Pérez el segueix des de fa mesos, al començament del mercat estival. No és una alternativa que hagi sortit ara. El president blanc entén que el futbolista té un perfil que encaixa en l’actual mig del camp i que el seu fitxatge seria un cop d’efecte en clau blaugrana. Els últims moviments del mercat fan que el camí al Santiago Bernabéu sigui més directe que mai.

A un pas de l’Anglaterra

L’internacional espanyol mai va ser una opció per a la secretaria tècnica del Barça. Thiago tenia des de feia mesos peu i mig a la Premier League. Concretament al Manchester City, amb Pep Guardiola, un dels tècnics que més ha apostat per ell durant la seva carrera. El de Santpedor va fer-lo debutar al filial i al primer equip del Barça. La relació entre tècnic i jugador sempre ha sigut bona. Thiago té interioritzat l’ADN Barça i l’ADN Guardiola. De jugadors d’aquest perfil, en el mercat internacional, n’hi ha ben pocs. Els contactes amb l’entorn del City van ser constants durant la temporada passada. La intenció dels responsables citizens era tenir controlat el migcampista, mimar-lo, com es fa amb els jugadors de la base per seduir-los.

Aquest interès es va anar diluint. El final del mercat anglès va confirmar que Thiago no jugarà, com a mínim de moment, en el club campió de la Premier. Els dubtes que li genera l’arribada de Niko Kovac a la banqueta del Bayern podrien ser l’empenta definitiva per voler tornar a la Lliga espanyola. Ara, però, amb el Madrid.