El Madrid presenta en societat Vinicius, "el futbolista cridat a ser un crac"

El Reial Madrid ha presentat aquest divendres Vinicius Jr., el segon fitxatge del projecte de Julen Lopetegui. En la línia de les incorporacions blanques, el futbolista, de 18 anys, ha explicat que està vivint un somni. "Aquesta és la millor oportunitat que pot tenir un futbolista. Em sacrificaré molt per demostrar que tinc el nivell que cal. Sé què vol dir sacrificar-se. Vinc d'una família molt humil, i sempre he hagut de lluitar. He pogut escollir entre els clubs més importants del món, i he optat pel Madrid, el més gran de tots", ha comentat.

El president Florentino Pérez ha etiquetat l'ex del Flamengo de "jugador cridat a ser un crac mundial": "El club treballa en la recerca de joves talents que ja són una realitat i que poden arribar a ser les grans estrelles del futbol. Vaig dir fa uns dies que aconseguiríem fitxar grans futbolistes, i és el que fem. Odriozola és un dels millors, com Vinicius. Ell és una de les grans esperances del futbol brasiler i del futbol mundial. Feia temps que l'esperàvem, feia temps que ens va seduir amb les seves accions", ha dit.

El màxim dirigent del club també ha fet balanç del bagatge esportiu de les últimes temporades: "Els últims anys han sigut meravellosos. I ja ho sabeu, els nostres aficionats volen més títols. Per això estem treballant per aconseguir-los, per buscar els millors talents del futbol. Les tres Champions seguides demostren què és el Reial Madrid per al món del futbol. Aquest escut trenca totes les fronteres. Som molt conscients que els reptes actuals són molts grans, però ho aconseguirem", ha afirmat.