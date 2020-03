El Manchester City ha segellat aquest diumenge una gran setmana de la manera més dolça: guanyant la final de la Copa de la Lliga contra l'Aston Villa (1-2). En la seva quarta temporada al conjunt anglès, Pep Guardiola ha dut el seu equip a guanyar aquest trofeu per tercera vegada consecutiva i se situa, amb 7, a només una Copa de la Lliga d'atrapar el Liverpool, que n'ostenta vuit en el seu palmarès. Pocs dies després de ferir i deixar tocat el Reial Madrid en l'anada dels vuitens de la Lliga de Campions al Bernabéu, el City torna a somriure amb el seu segon títol del curs, després de la Community Shield que van guanyar a l'agost. Wembley torna a ser skyblue.

El tècnic català ha plantejat un onze amb diversos canvis respecte al que va jugar a Madrid, amb futbolistes com el Kun Agüero, David Silva, Raheem Sterling i el jove Phil Foden com a titulars, mentre que Kevin de Bruyne ha començat a la banqueta. La porteria l'ha ocupat un bell conegut de l'afició blaugrana, el xilè Claudio Bravo, protagonista en aquesta competició. Cares noves en l'alineació, però les mateixes garanties d'un equip que en 30 minuts ja manava 0-2.

651x366 Agüero i Foden / MICHAEL REGAN / GETTY Agüero i Foden / MICHAEL REGAN / GETTY

El primer gol l'ha marcat Agüero, el futbolista més estimat de l'afició citizen, després d'una brillant jugada col·lectiva que ha acabat amb l'assistència de Foden i la rematada de l'argentí. El segon ha sigut obra de Rodrigo, després d'un servei de córner que no s'hauria d'haver xiulat perquè Gundogan ha sigut l'últim a tocar la pilota abans que sortís per la línia de fons. En tot cas, es feia justícia, perquè el City estava aixafant l'Aston Villa amb el seu joc i nombroses ocasions.

El conjunt de Pep Guardiola tenia el partit on volia, però una relliscada grotesca de Stones al mig del camp ha acabat amb Anwar El Ghazi servint una centrada al cor de l'àrea que Mbwana Samatta ha convertit en l'1-2 a cinc minuts del descans. En la primera ocasió de perill clara que ha tingut, el conjunt de Birmingham ha donat una alegria als seus nombrosos aficionats, que han anat a Wembley il·lusionats per disputar una competició que han guanyat en cinc ocasions, entre elles, la primera edició, que es va disputar el 1961.

Bravo salva el triomf al final

Però davant hi tenien un Manchester City talentós, que viu en un moment dolç malgrat seguir amb els problemes de lesions a l'eix de la defensa (Aymeric Laporte va tornar a caure lesionat contra el Reial Madrid) i que s'ha agafat a la pilota per no deixar escapar el títol. Malgrat el domini citizen, l'Aston Villa encara tindria una oportunitat més, però Bravo no estava disposat a deixar escapar la seva competició i el veterà porter xilè ha tret una mà providencial al minut 87 després d'una rematada de Björn Engels a la sortida d'un córner. John Terry, l'excentral del Chelsea i ara membre de l' staff tècnic de Dean Smith a l'Aston Villa, s'ha lamentat de la jugada, segurament desitjant tornar a vestir de curt per haver sigut ell el que hagués fet la rematada.

651x366 Bravo, crucial / EFE Bravo, crucial / EFE

Aquest ha sigut l'últim ensurt per a un City dominador que no ha pogut respirar tranquil els últims minuts per no haver tancat el partit abans. La final ha mort amb l'Aston Villa acumulant gent a l'àrea rival i penjant pilotes buscant una èpica que no ha arribat. Guardiola, alleugerit i visiblement content, celebrava el triomf després del xiulet final. La Copa de la Lliga no serà el títol més cotitzat a Anglaterra, però amb el tècnic català el City segueix omplint les seves vitrines.

I el de Santpedor engrandeix la seva carrera amb el seu 29è títol des que s'asseu a les banquetes per homenatjar, ja sigui a Barcelona, a Munic o a Manchester, aquest esport amb la seva manera d'entendre el futbol. David Silva, en la seva última temporada al City, ha sigut l'encarregat d'alçar el trofeu.