Mourinho deixa de ser The Special One

José Mourinho sembla haver perdut el seu gen guanyador. El Tottenham va caure dimarts davant el Leipzig (3-0) i es va acomiadar de la Lliga de Campions als vuitens de final. L’entrenador portuguès no acaba de trobar la tecla i continua ancorat en l’ostracisme de les últimes temporades.

Aviat farà deu anys de la seva última orelluda. Va ser amb l’Inter de Milà, que en la temporada 2009-10 es va proclamar campió del triplet: Serie A, Copa i Lliga de Campions. En aquella ocasió ho va fer després d’imposar-se al Barça a semifinals en la famosa nit dels aspersors, i a la final al Bayern de Munic (2-0). La primera l’havia guanyat amb el Porto l’any 2004.

I va ser precisament aquella eliminatòria amb els blaugranes la que li va donar l'oportunitat d’arribar al Reial Madrid. Amb els blancs aconseguiria guanyar la Copa i la Lliga, però es va quedar a un pas de la glòria europea al caure eliminat a semifinals en les seves tres temporades al Santiago Bernabéu. Primer va ser el Barça en l’exhibició de Messi al Bernabéu, després el Bayern de Munic en l’eliminatòria que serà recordada pel penal als núvols de Ramos i finalment el Borussia Dortmund amb un pòquer de Lewandowski el que va privar Mourinho de guanyar la seva tercera Champions.

El seu retorn al Chelsea li va permetre guanyar la seva tercera Premier League, però novament, es va quedar a les portes de guanyar la màxima competició continental. L’Atlètic de Madrid va posar fi per quarta vegada consecutiva a les seves aspiracions europees a semifinals. La seva etapa a Stamford Bridge es va tancar de la pitjor manera possible, amb una sortida per la porta del darrere del club.

L'inici d'una mala dinàmica

Mourinho va posar rumb al Manchester United amb l’objectiu de retornar-li el seu prestigi internacional. Tampoc ho va aconseguir. Dues temporades i mitja en les quals va guanyar l’Europa League, la Copa de la Lliga i la Supercopa anglesa, tots tres títols l’any 2017. A més, amb els red devils va caure eliminat fa dues temporades a vuitens de final de la Champions pel Sevilla.

Després de ser acomiadat d’Old Trafford, el tècnic va firmar pel Tottenham amb el repte de fer oblidar la figura de Mauricio Pochettino. Els spurs venien de ser finalistes a la Champions i portaven diverses temporades competint per la Premier League, però un inici desastrós de temporada va fer que el cicle del tècnic argentí arribés a la seva fi. L’aposta del club londinenc per Mourinho va fer efecte en les primeres jornades, un efecte que ara sembla haver-se esvaït.

José Mourinho travessa sens dubte l’etapa més difícil de la seva carrera com a entrenador. El llegat de The Special One es difumina amb el pas de les temporades a la vegada que ho fa el seu gen guanyador.