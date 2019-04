Multa econòmica a Maradona per haver fet declaracions a favor de Maduro i contra Trump

L'argentí Diego Armando Maradona, entrenador dels Dorados de Sinaloa del Ascenso del futbol mexicà, ha sigut sancionat aquest dimarts per donar suport al president veneçolà Nicolás Maduro i criticar el nord-americà Donald Trump.

"Se sanciona Diego Armando Maradona, director tècnic del club Dorados de Sinaloa, amb una multa econòmica per infringir els articles 7 i 11 del Codi d'Ètica de la Federació Mexicana de Futbol", ha informat el comunicat emès per la Comissió Disciplinària. Tot i això, no ha transcendit la quantitat que el tècnic haurà de pagar.

En la conferència de premsa posterior al partit contra Tampico el 31 de març, Maradona va d edicar el triomf al mandatari de Veneçuela i va criticar Trump, a qui va titllar de "tirà".