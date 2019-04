Maradona, investigat per fer declaracions a favor de Maduro i contra Trump

La Federació Mexicana de Futbol (FMF) ha obert aquest dimecres una investigació contra l'argentí Diego Armando Maradona, entrenador dels Dorados del Ascenso, per declaracions a favor del mandatari veneçolà Nicolás Maduro i en contra del president dels Estats Units, Donald Trump.

Maradona va criticar el president Trump després del partit de diumenge passat en què el seu equip va vèncer Tampico per la lliga d'ascens, i al mateix temps va dedicar el triomf al mandatari de Veneçuela, Nicolás Maduro.

"S'ha obert un procediment d'investigació per una presumpta infracció del Codi d'Ètica de la FMF per les declaracions públiques emeses en conferència de premsa al final del partit disputat el 31 de març del 2019", ha assenyalat la comissió de disciplina de la Federació. El Codi d'Ètica cita que tot integrant de la Lliga Mx té prohibit fer comentaris polítics en qualsevol esdeveniment del futbol mexicà.

Al començar la roda de premsa diumenge passat, Maradona va donar el seu suport a Nicolás Maduro i al poble de Veneçuela i va atacar amb dures crítiques Donald Trump. "Vull dedicar el triomf a Nicolás Maduro i a tot Veneçuela que està patint, perquè els xèrifs del món, que són els ianquis, perquè tenen la bomba més gran del món, es creuen que ens poden portar per davant. A nosaltres no, a nosaltres no ens compra aquest tirà que tenen de president", va dir Maradona, en referència a Trump. Maradona va aprofitar el micròfon per titllar de 'chirolita' [titella] el president dels Estats Units.