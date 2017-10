Pablo Machín: “L’ofici també compta”

“Sempre parlem del mateix: qui és més eficaç, té més opcions d’aconseguir el triomf” començava dient un Pablo Machín resignat davant d’uns problemes que no són nous. “Un 0-2 és excessiu però aquesta és la realitat. Hem generat moltes accions de perill, però ens ha faltat efectivitat i el Llevant n’ha tingut molta. N’haurem d’aprendre” assegurava abans d’analitzar el que, segons ell, va ser el moment clau del partit. “Ens han fet mal en la segona meitat, quan millor estàvem. Dins els matisos que depara el joc, l’ofici també compta. No tot és la qualitat i, tenint en compte que és una competició a doble partit, han llegit molt bé els temps. Quan tot sembla que afavoreix al mateix, és per alguna cosa”. La sacsejada en l’onze, però, va ser una de les noticies positives de la nit. “Els jugadors no eren els habituals però estic content amb l’actitud de tots. Hem fet un partit molt digne, proposant alternatives però marcat per accions puntuals”. Tal com va succeir a Riazor, Bounou era l’escollit sota els tres pals. “Vull que els dos porters se sentin titulars. Gorka va tenir el seu moment i ara el té Bounou, els dos tenen un nivell similar. Qui sap si canviarem el diumenge...” afirmava.

“L’afició del Girona és exemplar”

L’ambient que es viurà davant el Madrid, va ser un tema recurrent a la sala de premsa. El tècnic sorìa, però, no dubta que serà una festa. “He llegit moltes coses però l’afició del Girona és exemplar i està afamada en poder gaudir de futbol de nivell. Els rebrem de la millor manera” explicava, sense oblidar la situació política que es viu a Catalunya. “Tothom està preocupat quan el que succeeix al teu voltant se t’escapa de les mans. Però per això hi són els polítics, entenc. La seva feina és aconseguir que la gent visqui millor”. La quarta derrota consecutiva a Montilivi no és el resultat idoni per rebre els blancs. “És cert que desitjaríem haver arribat amb una victòria, però serà un orgull competir contra ells. No necessitem cap motivació addicional, amb tot el que comporta un rival del seu nivell” va concloure, sense perdre de vista el partit de tornada d’una eliminatòria que es reprendrà a finals de novembre. “Ho tenim advers però competirem per capgirar-ho. Necessitem que tot el que no ha sortit avui, surti. Serà difícil però creiem que podem fer-ho”.