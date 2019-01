Presentat el Catalunya-Xile, la festa del futbol català femení

El Catalunya-Xile de les seleccions absolutes femenines dels dos països ja està en marxa, gairebé a tocar, ja que és jugarà el dilluns 21 a les 19 h al Camp de futbol municipal de L'Hospitalet. Aquest dijous l'enfrontament ha estat presentat a la seu de la Federació Catalana de Futbol amb la presència de les diferents personalitats que han fet possible aquest partit. Tots els ponents han coincidit amb una mateixa idea: el partit és un orgull i una satisfacció per al futbol femení català. L'entrada al partit serà gratuïta i, de 17.45 hores a 18.45 hores, algunes jugadores signaran autògrafs als voltants de l'estadi.

La seleccionadora catalana absoluta, Natalia Arroyo, ha donat la llista de 18 convocades on hi ha una mescla d'experiència amb joventut. Malgrat que el dilluns 21 és una data FIFA i això implica que moltes jugadores catalanes estiguin convocades amb la selecció espanyola absoluta, Arroyo ha definit la convocatòria com una "llista molt competitiva" i ha donat algunes pinzellades de les seves jugadores.

Arroyo també ha agraït la predisposició de les seves jugadores, que no sempre és fàcil en aquestes dates a meitat de temporada, i del rival, Xile, la número 38 al rànquing FIFA i que es troba immers en la preparació del Mundial de França que es jugarà aquest estiu. "El nivell de les jugadores a Catalunya és altíssim, i per això sempre volem superar-nos. Jugar contra un rival del nivell de Xile és un gran repte i una responsabilitat", ha valorat la seleccionadora catalana. De la seva banda, una de les jugadores convocades, la defensa Berta Pujadas, ha expressat la seva il·lusió per jugar el partit: "Tinc moltes ganes de poder jugar aquest partit. És un partit diferent, que no és pot jugar cada dia".

El moment anecdòtic i divertit de la presentació l'ha protagonitzat Laura Ràfols, exportera i capitana del Barça retirada al final de la temporada passada. "Si ho arribo a saber tardo una mica més a retirar-me!", ha bromejat Ràfiols. "No podré jugar aquest partit, però que Catalunya estigui jugant un partit així és un gran avanç pel futbol femení català", ha afegit l'exfutbolista.

La paraula "orgull" ha sigut una de les més escoltades durant la jornada. El president de la Federació Catalana de Futbol, Joan Soteras, ha posat en valor el projecte de la campanya 'Orgulloses' de la FCF que es va engegar fa més d'un any per promocionar el futbol femení català. "Des la Federació estem donant suport al futbol femení, aquest any hem arribat a les 10.000 llicències de jugadores catalanes. És un orgull que es jugui aquest enfrontament de la selecció", ha valorat Soteras.

En la mateixa línia s'ha manifestat Antoni Reig, director del Consell Català de l’Esport: "Sempre es un orgull veure el futbol català i una promoció per Catalunya i els seus territoris". De la seva banda, Cris Plaza, regidor d'Esports de l'ajuntament de L'Hospitalet, ha destacat que la seva ciutat com una "ciutat obertat" i ha assegurat que promocionaran el partit perquè tingui una bona afluència de públic. De la mateixa manera, Mònica García, vicepresidenta del CE L'Hospitalet ha destacat l'orgull de poder acollir aquest partit: "Ens sentim orgullosos i orgulloses d'acollir aquest partit. Entre els nostres objectius hi ha el de promocionar l'esport femení i fomentar la igualtat, per això rebem amb els braços oberts aquest partit".

El dilluns 21, a les 19 hores, al Camp Municipal de L'Hospitalet hi ha una cita amb la festa del futbol femení català.