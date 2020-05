Problemes a la Bundesliga per dos positius una setmana abans de reprendre la competició

Ahir divendres els jugadors del Dynamo Dresden, equip de la segona divisió alemanya, van passar el tercer test de coronavirus, que havia de confirmar que estaven a punt per començar la Bundesliga, que està previst que es reprengui la setmana que ve. I la sorpresa és que s'han detectat dos casos positius, que obliguen ara l'equip a fer un període de quarantena de dues setmanes. Els dos jugadors no havien mostrat cap símptoma fins ara.

"Des del club hem fet un enorme esforç en les últimes setmanes per complir totes les mesures sanitàries i higièniques que se'ns han demanat. Ens posem a disposició de les institucions sanitàries i de la lliga per decidir els següents passos. La realitat és que en els pròxims 14 dies no podrem ni entrenar ni jugar els partits que teníem programats", ha dit el màxim responsable del club, Ralf Minge.

La decisió de confinar tot l'equip s'ha confirmat avui dissabte i afectarà els partits que el Dynamo tenia previstos: diumenge 17 contra el Hannover 96 i divendres 22 davant del Greuther Fürth. Perillen també les dues jornades següents.

El Dynamo Dresden, que s'entrenava amb petits grups des del 8 d'abril, ja va detectar un positiu en el primer test, fet el dia 3 de maig, i el futbolista està en quarantena des de llavors. En la segona tongada de proves tothom va donar negatiu, però ara s'han trobat amb els dos casos d'infecció.