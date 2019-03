La RFEF aprova un nou model de competició per al futbol femení

La Reial Federació Espanyola de Futbol té un nou pla per potenciar el futbol femení. Passa per crear un nou model de competició –al marge de l’actual Lliga Iberdrola–, que haurà d’ajudar en el camí de professionalització de l’elit i el creixement del futbol base femení a Espanya. “Entenem que la nostra obligació és impulsar i posar en marxa un nou projecte de competició que ajudi a garantir que els èxits de la selecció espanyola no siguin flor d’un dia”, ha exposat Andreu Camps, secretari general de la RFEF.

És la decisió que s’ha aprovat aquest dimarts a la junta directiva de la RFEF, després d’uns últims dies de reunions, i que s’haurà de confirmar en una assemblea extraordinària a finals d’abril. El nou pla estratègic copia “les millors idees” del model de futbol femení anglès i alemany i de l’aposta per l’esport professional d’Austràlia, i té quatre eixos:

1. Millorar la preparació de les seleccions

La voluntat de la RFEF és “donar el màxim suport i rellevància” a les seleccions espanyoles femenines, per tal de seguir aconseguint “els màxims èxits”.

2. Augmentar llicències

En un termini màxim de 6 anys –i "no és utòpic", en paraules de Camps–, la RFEF vol que el futbol femení tingui el màxim de llicències esportives entre les nenes menors de 14 a Espanya. La Federació vol que el futbol sigui l'esport més practicat a la base.

3. Més professionalització

La RFEF es compromet a donar suport, crear mesures i aportar línies d’ajudes per als clubs que apostin voluntàriament pel futbol femení. L'estructura professional d'altres països ha servit d'inspiració per construir un "model piramidal" que ajudi a potenciar el talent i crear unes condicions favorables per a les esportistes.

4. Una nova lliga

Es creuarà un nou model de competició, que ha d'ordenar el camí de les més joves a la màxima categoria del futbol a Espanya. Es crearà una Divisió d’Elit (amb un màxim de 16 equips, com hi ha ara a la Lliga Iberdrola) i una Divisió de Promeses (amb un màxim de 32 equips i que estarà dividida territorialment). Encara s'han d'aclarir els detalls de la competició, un cop es comenci a parlar amb els clubs.

Inscripció lliure i requisits

Aquest últim punt sobre la remodelació del format actual de Lliga és el que ha aixecat més interès. Tant Camps com el director de competicions de la RFEF, Alfredo Olivares, han aclarit que "no s'elimina la Lliga Iberdrola", sinó que es crea "un nou model piramidal", al qual es podran inscriure lliurement els clubs que compleixin una sèrie de requisits, entre els quals hi haurà un límit d'estrangeres, límits salarials, un nombre obligatori de jugadores sorgides del planter i un fons de garantia salarial. Els requisits es podran assolir "en el temps".

¿És l'hora del Reial Madrid?

A la sala de premsa, molts ja s'han imaginat la irrupció del Reial Madrid en aquesta nova competició. El club blanc encara no té futbol femení, tot i que recentment ha estat vinculat amb entitats ja consolidades, com el Madrid CFF o el CD Tacón. L'ARA ja va explicar en el seu moment quin era el plantejament de Florentino Pérez.

Enrenou amb la Lliga i Tebas

Aquest nou model de competició xoca frontalment amb els interessos de la Lliga. En els últims mesos s'han distanciat les postures entre l'organisme dirigit per Javier Tebas i la RFEF, renyits, sobretot, per la falta d'acord en el conveni col·lectiu i els drets de televisió. L'Associació de Clubs, entitat en què ni el Barça ni l'Athletic Club estan representats, segueix sent partidària d'una Lliga Iberdrola com es coneix actualment, però la RFEF vol apujar el nivell d'exigència als clubs en aspectes econòmics i d'instal·lacions, i trobar un millor equilibri de calendari per al treball de les seleccions.