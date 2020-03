El Reial Madrid, en quarantena

Tot el Reial Madrid, tant el de futbol com el de bàsquet, està en quarantena per un cas de positiu en l'equip de bàsquet. El club no ha anunciat el nom del jugador, però Valdebebas, la ciutat esportiva del club blanc, ha tancat les portes per evitar més contagis. Així, hauran d'estar 15 dies aïllats tots els que hagin estat en contacte amb el jugador que ha donat positiu per Covid-19, tant jugadors com cos tècnic com personal auxiliar.

El Madrid de bàsquet, de fet, havia de disputar aquest dijous un partit d'Eurolliga a porta tancada al WiZink Center davant l'Estrella Roja, però la competició s'ha suspès. L'equip blanc ja va jugar a porta tancada fa un parell de setmanes a Milà tot i les queixes dels jugadors pel risc que suposava viatjar fins a la ciutat italiana.

Per la seva banda, el Reial Madrid de futbol tenia aquest divendres un partit de Lliga contra l'Eibar, tot i que just després de conèixer-se aquest positiu la Lliga ha anunciat que suspèn la competició.