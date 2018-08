El Reus empata i segueix sense guanyar a la Lliga 123 (0-0)

El CF Reus ha empatat contra el Saragossa i segueix sense conèixer la victòria a la Lliga 123 (0-0). El conjunt dirigit per Xavi Bartolo no ha pogut moure la pilota amb facilitat. Els aragonesos han estat bé en defensa i han fet que la primera meitat fos lenta. Les ocasions han arribat en la part final de l'enfrontament. Rubén Enri n'ha tingut dues de clares, però sempre sense encert. El marcador no s'ha mogut en cap moment, fent que el Reus hagi estrenat el seu caseller de punts aquesta temporada. Els catalans segueix a la part baixa de la classificació amb només un punt i un bagatge d'un empat i una derrota en les dues primeres jornades de la competició.