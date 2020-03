Ronaldinho guanya un torneig de futbol de presons al Paraguai

Ronaldinho Gaúcho ha sigut el protagonista de la final d'un torneig de futbol per a presos al Paraguai. El davanter brasiler, que està en presó preventiva des de la setmana passada, ha marcat cinc gols i ha repartit sis assistències a la final. El seu equip ha guanyat per 11 a 2 i, a banda del trofeu, s'ha endut com a premi un garrí de quinze quilos.

L'exfutbolista ha sigut sens dubte l'estrella d'aquest torneig penitenciari, que ha disputat mentre està a l'espera que es resolgui el seu cas. Segons informen els periodistes que segueixen l'actualitat de Ronaldinho a la presó, hauria jugat al mateix equip que Fernando González Karjallo, un expresident de futbol del país acusat de blanqueig de capital. Al partit s'ha enfrontat a l'exdiputat paraguaià Miguel Cuevas, acusat de corrupció, a qui hauria fet caure de cul a terra en un driblatge.

El equipo de Ronaldinho se proclamó campeón del campeonato de Futsal de la Agrupación Especializada donde se encuentra detenido el crack brasileño. La final terminó 11 a 2 con 5 goles y 6 asistencias de Ronaldinho. El ganador se llevó la Copa...y un lechón de 16 kilos. 🏆🐷 pic.twitter.com/aJGvv4EBoC — David Mosquera (@renaldinhos) March 14, 2020

Ronaldinho va entrar al Paraguai amb passaport fals i va ser detingut, juntament amb el seu germà Roberto, que actua de representant seu. També està en presó preventiva juntament amb un empresari brasiler, Wilmondes Sousa, que hauria gestionat tota aquesta trama.

Tots ells són a l'Agrupación Especializada, un espai policial que s'ha reconvertit en un centre penitenciari on només es reclouen persones destacades.