Segons Football Leaks, Qatar va injectar 1.800 milions al PSG amb el consentiment d'Infantino

Segons ha revelat aquest divendres Football Leaks, Qatar hauria injectat 1.800 milions d'euros al París Saint-Germain per evitar que el club francès fos sancionat per trencar les normes de 'fair play' financer estipulades per la UEFA i acabés sancionat sense jugar a la Lliga de Campions. El finançament –mitjançant contractes de patrocini inflats– s'hauria fet amb el consentiment de l'actual president de la FIFA, Gianni Infantino, i el de l'expresident de la UEFA Michel Platini, actualment inhabilitat per irregularitats per acceptar un cobrament irregular d'1,8 milions de l'expresident de la FIFA Joseph Blatter.

Les mateixes informacions també apunten que el Manchester City també hauria evitat la sanció per incompliment del 'fair play' financer gràcies a la col·laboració de l'expresident de França Nicolas Sarkozy, vinculat regularment amb el PSG. El club 'citizen' hauria rebut un dopatge financer rècord dels accionistes d'Abu Dabhi gràcies a la intervenció de Sarkozy i el consentiment d'Infantino, que abans de ser president de la FIFA exercia el 2012 el càrrec de secretari general de la UEFA que presidia Platini.

Els dos clubs, denunciats per no complir les normes del 'fair play' financer (que delimita el nombre de pèrdues econòmiques i de deutes que pot tenir un club europeu), únicament han rebut multes de la UEFA i no han sigut sancionats sense jugar la Lliga de Campions, malgrat que els mecanismes interns de la UEFA ja havien estudiat aquests contractes de patrocini irregulars que haurien rebut tant el PSG com el City.

"Per raons polítiques"

En els documents aportats per Football Leaks, la investigació que va fer la UEFA el 2017 sobre el finançament del PSG -després de fitxar Neymar per 222 milions i aconseguir la cessió d'Mpabbé i la posterior compra del futbolista (amb un cost final proper als 180 milions)- va ser tancada perquè, segons Football Leaks, una delegació de la UEFA va dir al PSG el maig passat que la investigació seria tancada per "raons polítiques".

D'altra banda, el diari alemany 'Der Spiegel', membre de la xarxa de mitjans col·laboradors que reben filtracions de Football Leaks, ha afirmat que anirà destapant una nova bateria d'informacions d'aquesta organització equivalent a Wiki Leaks, però del món del futbol. Entre elles, la intenció secreta del Bayern de Munic i d'altres clubs europeus de formar una Superlliga de futbol amb els equips més destacats del continent europeu.