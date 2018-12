Tornar a brindar a la Copa passa pel Llevant

La Copa, el trofeu que el Barça ha aixecat més vegades que ningú, ha aparellat els blaugranes amb el Llevant als vuitens de final. En un sorteig sense gaires enfrontaments morbosos, els d’Ernesto Valverde hauran de superar el conjunt granota a doble partit entre el 9 i el 16 de gener. L’anada es jugarà al Ciutat de València i la tornada al Camp Nou. Pel que fa als altres dos equips catalans presents en el sorteig que es va celebrar ahir a la seu de la Federació Espanyola de Futbol a Las Rozas (Madrid), el Girona rebrà l’Atlètic de Madrid -un equip que encara no ha guanyat els gironins des que són equip de Primera-, mentre que l’Espanyol visitarà l’Estadi de la Ceràmica a l’anada per rebre després el Vila-real a l’RCDE Stadium. En aquest cas, un dels principals al·licients de l’enfrontament serà veure com Gerard Moreno jugarà contra el seu exequip.

“El Llevant és un bon rival, un vell conegut. Ens enfrontarem aquesta setmana i després de les festes de Nadal ens tornarem a trobar”, va valorar ahir el representant del Barça al sorteig, el responsable de les relacions institucionals i esportives del club, Guillermo Amor. En menys d’un mes el Barça visitarà dos cops el Ciutat de València. Aquest diumenge, en un partit corresponent a la 16a jornada de Lliga, i la segona setmana de gener, quan es disputi l’anada del duel de la Copa.

Amor va voler restar importància a la proximitat dels enfrontaments afirmant que són coses que poden passar i va equiparar el Llevant a qualsevol altre equip dels que li podrien haver tocat al Barça: “Tots els rivals presents al bombo eren perillosos. No havíem pensat en si era millor enfrontar-nos ara al Reial Madrid o més endavant”, va dir. Contra el conjunt valencià, el Barça reviurà les eliminatòries de les temporades 2003-2004 i 2013-2014, en què els blaugranes van passar de ronda en tots dos casos.

La Copa il·lusiona l’Espanyol

A l’Espanyol va ser el capità Javi López qui va valorar l’aparellament contra el Vila-real. “No serà una eliminatòria fàcil, però es veurà un duel bonic. Esperem fer un bon partit a l’anada i després sentenciar l’eliminatòria a casa, amb la nostra afició”, va afirmar López als mitjans del club. “No podem prendre com a referència el partit que vam jugar a la Lliga. Això ja està passat i ara ens enfrontem a un doble partit, en què, a més, el Vila-real té un nou tècnic”, va dir el màxim golejador de l’equip, el davanter gallec Borja Iglesias. La mala dinàmica del conjunt de Castelló a la Lliga ha dut la seva directiva a prescindir del tècnic Javi Calleja. Des d’aquesta setmana que Luis García Plaza s’encarrega de l’equip.

L’enfrontament de la Lliga al qual es referia Iglesias era la victòria (3-1) que l’equip de Rubi va aconseguir davant dels valencians el mes passat. Ara, però, el conjunt blanc-i-blau està immers en una mala dinàmica de resultats, ja que acumula quatre derrotes consecutives en els últims quatre partits de la Lliga. La Copa, tal com van manifestar ahir López i Iglesias, és una competició que “il·lusiona” l’Espanyol. Des de la temporada 1993-1994 que el conjunt groguet i l’equip blanc-i-blau no es veien les cares en aquesta competició.

El Girona sap com incomodar l’Atlètic

Un dels plats forts del sorteig se’l va endur el Girona. El conjunt català es trobarà l’Atlètic de Madrid, que encara no ha guanyat els gironins des que són equip de Primera Divisió. Matalassers i gironins s’han creuat tres cops a la Lliga: en els dos xocs de la temporada passada, el Girona va aconseguir empatar a Montilivi (2-2) i al Wanda Metropolitano (1-1), mentre que aquesta temporada els d’Eusebio Sacristán també han empatat a Girona (1-1) amb els de Diego Pablo Simeone.

Els gironins sempre han competit amb credencials contra els matalassers, un fet al qual va apel·lar el director esportiu de l’entitat, Quique Cárcel: “Els hem competit tots els partits i esperem poder mantenir el nivell. El rival que ens ha tocat ens agrada”. Cárcel també va celebrar la importància que tindrà la visita de l’Atlètic a Montilivi: “Crec que podem tornar a veure un bon ambient a l’estadi contra un equip que allà on va omple”. A Girona, on encara no han jugat mai uns vuitens de final de la Copa, estan de celebració.

Pel que fa a la resta d’aparellaments destaquen l’Sporting de Gijón - València, ja que els asturians, que juguen a Segona, són l’únic equip que queda viu que no forma part de la màxima categoria del futbol estatal, i el Reial Madrid - Leganés. Malgrat la manifesta superioritat, a priori, del conjunt blanc el principal atractiu del duel és que la temporada passada el Leganés va eliminar el Reial Madrid de la Copa en aquesta mateixa ronda. “La temporada passada vam guanyar a Butarque i després vam perdre l’eliminatòria amb una derrota al Bernabéu. Va ser una nit dolorosa. Aquest any tornaran a ser un rival competitiu”, va valorar Emilio Butragueño, director de relacions institucionals del Madrid. Els blancs es van imposar a l’anada (0-1) però van perdre a la tornada (1-2) al Santiago Bernabéu.

Madrid-Barça a la Copa de la Reina

D’altra banda, ahir també es van sortejar els aparellaments dels quarts de final de la Copa de la Reina, que es jugaran el dia 30 de gener a partit únic. El Barça, el vigent campió, s’enfrontarà a domicili al Reial Madrid CFF. La resta d’enfrontaments són: Reial Societat - Rayo Vallecano, Athletic Club - Atlètic de Madrid i Llevant-Sevilla.