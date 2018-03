Tres punts per oblidar-se del descens

El CF Reus Deportiu afronta aquest dissabte un partit clau per allunyar-se definitivament de la zona de descens de la Lliga 1/2/3. El conjunt català s'enfronta a la Cultural Leonesa (18.00 h, La Liga TV), un dels equips de la part baixa de la classificació. El triomf a l'estadi castellà tindria efectes molt positius per al grup ja que, a banda de sumar tres punts, també serviria per distanciar-se a onze punts de les posicions calentes del campionat domèstic.

L'any 2018 està sent molt positiu per als reusencs: han perdut només dos partits i s'han col·locat a la zona tranquil·la de la taula, amb 37 punts. L'equip ha guanyat els dos últims duels disputats a l'Estadi Municipal de Reus, i ara l'assignatura pendent és tornar a guanyar lluny del seu camp després d'encadenar un mes de sequera: l'última victòria com a visitant va ser la del 21 de gener contra el Nàstic de Tarragona (1-2).

Una de les claus de la recuperació del Reus ha sigut que el seu tècnic, Aritz López Garai, ha pogut comptar pràcticament amb la totalitat de la plantilla, ja que la infermeria s'ha anat buidant a poc a poc. Per a l'enfrontament d'aquesta jornada, el tècnic no podrà comptar amb dos lesionats. Un, de llarga durada, l'extrem Ricardo Vaz, recuperant-se dels lligaments del genoll; i l'altre, Vítor Silva, que estarà tres setmanes de baixa per un esquinç de genoll. López Garai podria continuar apostant pel 4-3-3, amb Yoda, Fran Carbia i Máyor com a màxims referents ofensius.