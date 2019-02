La UEFA obre expedient disciplinari a Simeone

El Comitè de Disciplina de la UEFA ha obert un procediment disciplinari a l'entrenador de l'Atlètic Madrid, l'argentí Diego Pablo Simeone, "per conducta impròpia" en el partit d'anada de vuitens de final que el conjunt matalasser va disputar davant el Juventus dimecres passat.

La UEFA va anunciar aquest dilluns l'obertura d'un expedient al preparador argentí de l'Atlètic Madrid després que durant el partit, dirigint-se a la graderia, es posés les mans als testicles per celebrar el primer gol que el seu equip va marcar al campió italià.

This is how Simeone celebrated Atletico's goal against Juventus

