El VAR arriba a la 19a edició del MICFootball

La Mediterranean International Cup Football (MICFootball) arribarà, aquesta Setmana Santa, a la seva 19a edició. Després que l’any passat s’assolís la xifra de més de 900 partits jugats i 372 equips participants vinguts de 42 països dels 5 continents, aquest any l’objectiu és créixer en "qualitat, no en quantitat". El torneig se celebrarà del 16 al 21 d’abril amb nou categories, des de sub-12 fins a sub-19, i espera tornar a ser la gran festa del futbol base. "Sempre intentem fer el millor MIC de la història", diu Juanjo Rovira, director de MICFootball.

El MIC és un torneig de futbol base internacional que porta a la Costa Brava alguns dels clubs i seleccions nacionals més potents de tot el món. Es calcula que l’impacte econòmic que aporta a les comarques gironines és d’un valor que ronda els 11 milions i mig d’euros. "Per a la Costa Brava significa molt. Complementa la nostra oferta", explica Pere Vila, delegat del govern de la Generalitat de Catalunya a Girona. Com recorden els organitzadors, la competició va néixer amb l'objectiu de donar l'oportunitat a joves de qualsevol racó del planeta de poder conviure i competir amb els millors equips, planters i jugadors del futbol mundial.

La 19a edició del torneig internacional s’ha presentat aquest dilluns a la sala d’actes de CaixaBank, amb la presència de l’argentí Mauricio Pochettino, tècnic del Tottenham Hotspur, un dels ambaixadors de la cita d’enguany. "Soc un enamorat del futbol formatiu", reconeix Pochettino, que avisa que el més important és no perdre de vista que es tracta de jugadors en ple procés de formació: "No podem oblidar que són nens. El MIC no només proporciona una experiència futbolística fantàstica, sinó també una experiència de vida".

Pochettino s’ha mostrat excitat per estrenar el nou estadi del Tottenham –"Un dels millors estadis del món"– i ha tirat pilotes fora sobre el suposat interès del Reial Madrid: "El Tottenham ha fet les coses molt bé últimament i és normal que cridi l’atenció", diu. L'argentí s’ha desfet en elogis cap a un altre argentí, Leo Messi, després de la nova exhibició del crac blaugrana al camp del Betis: "Quina sort haver-lo vist. És un dels millors de la història".

El femení, cada cop amb més pes

L’altra ambaixadora és la futbolista del Barça Vicky Losada, que diumenge va viure en primera persona el rècord d’assistència en un partit de la Lliga femenina: 60.739 persones van veure l'Atlètic-Barça al Wanda Metropolitano (0-2), un partit que les acosta al títol de Lliga. "El club ho posarà a sobre de la taula tard o d’hora", diu Losada sobre el fet que el Camp Nou aculli un partit del Barça femení. "El futbol femení va cap endavant", afegeix.

L’aposta pel futbol femení també va arribar fa uns anys al MIC per quedar-s’hi. La categoria tornarà a tenir alguns dels millors equips de noies en edat cadet i juvenil, en què el PSG i Atlètic de Madrid han sigut les protagonistes de les últimes dues finals, amb triomf de les franceses en les dues ocasions.

També repetirà la iniciativa del MIC Integra, amb l’objectiu que persones amb discapacitat participin en una competició paral·lela. "Quan s’acaben els partits no saps qui ha guanyat, perquè s’abracen tots i celebren l’èxit que és per a ells jugar en una competició com aquesta", apunta Jaume Masana, director territorial de CaixaBank a Catalunya.

Amb el VAR com a banc de proves

La novetat més important d’aquesta edició serà el videoarbitratge (VAR), que es posarà en pràctica al MIC com a banc de proves per a la seva implantació la temporada que ve a la Segona Divisió A. Al desembre la Reial Federació Espanyola de Futbol va aprovar aplicar el VAR a la Segona Divisió a partir de la temporada que ve, i el MIC serà partícip de les seves primeres proves en una vintena de partits de categoria juvenil que es jugaran al Camp de Futbol Municipal de Lloret de Mar, una de les 34 seus de la competició.

Juanjo Rovira, director del MIC, s’ha mostrat "molt content i agraït a les institucions" per haver-los donat aquesta confiança: "És una satisfacció que dona encara més repercussió i prestigi a la feina que estem fent des de fa 19 anys", explica. Aquest serà el primer cop que els àrbitres de Segona participaran en un torneig de futbol formatiu i aprofitaran el MIC per ensenyar el seu funcionament als jugadors juvenils i als seus entrenadors.