Vila-real - València als quarts de final de l'Europa League

El sorteig que s'ha celebrat a Nyon, Suïssa, ha volgut que els dos únics representants de la Lliga que queden a la UEFA Europa League s'enfrontin entre ells. Vila-real i València es veuran les cares als quarts de final. A més, a semifinals es trobaran amb el guanyador del Nàpols-Arsenal, un dels duels més apassionants que ha ofert el sorteig.

El Vila-real, malgrat la mala situació que viu a la Lliga, va passar sense gaires dificultats el seu enfrontament contra el Zenit, en una eliminatòria que va dominar tant en el partit d'anada (1-3) com en el de tornada (2-1). En canvi, el València ho va passar força més malament. Igual que va fer contra el Getafe en les semifinals de la Copa, aquest dijous es va aliar amb l'èpica per empatar a 1 gol en el temps afegit el partit de tornada contra el Krasnodar rus. Els valencianistes portaven un 2 a 1 a favor del partit d'anada, que s'havia disputat a Mestalla, per la qual cosa l'1-0 que registrava el marcador els apartava de la competició. El gol de Guedes en temps afegit els va classificar i ara es jugaran un bitllet a les semifinals amb els seus veïns de Vila-real.

Benfica-Eintracht i Slavia Praga - Chelsea són els altres dos encreuaments de quarts. Els guanyadors d'aquestes dues eliminatòries es trobaran a l'altra semifinal.