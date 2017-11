El Vila-real viatja al Kazakhstan per assegurar-se la primera plaça

El Vila-real visita aquest dijous l'Astana, al Kazakhstan, amb la idea de certificar la seva classificació per als setzens de final de l'Europa League i aconseguir-ho, a més a més, com a primer del grup A.

Els castellonencs hauran de guanyar el seu partit al camp de l'Astana si volen assegurar aquesta primera plaça i així no haver d'esperar al partit que tancarà la fase de grups la jornada que ve, en què jugaran contra el Maccabi israelià a l'estadi de La Ceràmica.

En cas d'aconseguir un empat, garantirien la segona plaça de la classificació. Per tant, l'objectiu mínim dels de la Plana Baixa és no perdre el partit i assegurar-se la classificació. Però l'equip kazakh es troba davant del que pot ser un dels partits més importants de la seva història, ja que, si guanya, comptaria amb moltes opcions de classificar-se per a la següent fase de la competició, cosa que no ha aconseguit mai.

El conjunt de Javi Calleja arriba a aquest enfrontament en un dels seus millors moments esportius, ja que acumula bons resultats i un bon nivell de joc, tot i la ratxa de lesionats que arrossega. La llista d'absències per a la cita europea és de fins a sis jugadors: Samu Castillejo, Bruno Soriano, Rubén Semedo, Denís Txérixev, que és baixa d'última hora per unes molèsties musculars, i els porters Sergio Asenjo i Andrés Fernández. El tècnic, però, sí que podrà comptar finalment amb el central Álvaro González.