El Watford acaba amb una ratxa de 44 partits invicte del Liverpool a la Premier (3-0)

Quaranta-quatre partits després, el Liverpool ha tornat a perdre un partit a la Premier. El conjunt que entrena Jürgen Klopp ha caigut al camp del Watford per golejada (3-0). És la seva primera derrota en lliga aquest curs. Malgrat això, mantenen el liderat amb molta comoditat, amb 22 punts d'avantatge quan només queden 10 jornades per acabar la competició.

Tard o d'hora havia d'arribar el dia, i ha estat al camp d'un Watford que, amb aquest triomf, pot escapar momentàniament del descens. Després d'acabar sense gols a la primera meitat, els locals han aconseguit foradar la porteria d'Alisson a la represa, aprofitant nombrosos errors defensius.

Ismaïla Sarr, als minuts 54 i 60, i Troy Deeney, al 72, han acabat amb la imbatibilitat del Liverpool a la Premier. Això sí, el Watford ha pagat un peatge molt car, ja que ha perdut per lesió el català Gerard Deulofeu, que s'ha fet mal al genoll i pot perdre's el que queda de temporada.

Tot i la derrota, el Liverpool segueix sent clar favorit per guanyar la Premier, ja que tan sols necessiten sumar 11 punts en els 10 partits que els queden per acabar la competició. De fet, Klopp està centrant els seus esforços a la Champions, en què d'aquí dues setmanes haurà de remuntar l'1-0 contra l'Atlètic de Madrid per evitar quedar eliminat dels vuitens de final.