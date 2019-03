El retorn de Zidane ja es comença a notar: el seu fill, Luca, titular per davant de Keylor

Les factures Zinedine Zidane que es cobrarà de Florentino Pérez per haver accedit a tornar un Reial Madrid sense pràcticament opcions a res aquesta temporada ja es comencen a notar. L'entrenador francès ha sorprès amb el seu onze contra l'Osca apostant pel seu fill Luca Zidane com a porter titular per davant de Keylor Navas, un futbolista sovint infravalorat al conjunt blanc (Thibaut Courtois està lesionat). Luca ha encaixat dos gols en un triomf agònic del Madrid que ha patit per guanyar el conjunt aragonès al Santiago Bernabéu i que s'ha acabat imposant 3-2 amb un gol de Benzema al minut 89.

L'entrada de Luca, que tot just ha jugat el seu segon partit amb el primer equip del Reial Madrid després d'haver debutat l'any passat a l'Estadi de la Ceràmica contra el Vila-real, no ha estat l'únic sorpresa de Zidane, ja que el tècnic francès també ha posat de titular al jove extrem Brahim Díaz. L'experla del Manchester City va arribar al conjunt madrileny al mercat d'hivern, a canvi d'uns 17 milions d'euros.