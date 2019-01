Catalunya jugarà un partit internacional contra Xile

Catalunya ja té el partit internacional que feia mesos que buscava. La selecció catalana absoluta femenina s’enfrontarà el dilluns 21 de gener amb Xile. El partit es farà a les 19.00 h al camp de futbol municipal de l’Hospitalet de Llobregat i serà retransmès en directe pel canal Esport 3. La llista de convocades no es donarà a conèixer fins al dijous 17, en un acte a les 12 h a la seu de la Federació Catalana de Futbol.



Serà el primer cop que Catalunya, des que va recuperar l’activitat en categoria absoluta l’any 2014, s’enfrontarà a un rival internacional després dels compromisos anteriors contra Euskadi, Galícia i Navarra. Xile, que ocupa el lloc 38 del rànquing FIFA i que disputarà el Mundial de França a l’estiu enquadrada en el grup F amb els Estats Units, Suècia i Tailàndia, serà una prova de primeríssim nivell per al combinat que entrena Natalia Arroyo. L’últim partit es va resoldre amb victòria per 1-3 al Sadar de Pamplona.

‘La roja’ es va classificar per a la gran cita de França 2019 després de quedar en segon lloc a la Copa Amèrica, per darrere del Brasil. La portera del París Saint-Germain, Christiane Endler, és la capitana i gran líder d'una selecció que té moltes futbolistes a la Lliga Iberdrola, com Yanara Aedo del València, Pancha Lara i Karen Araya del Sevilla, Camila Sáez i Carla Guerrero del Rayo Vallecano i Yesenia López de l'Sporting de Huelva.