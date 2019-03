Aquest diumenge es compleixen tres anys de la mort de Johan Cruyff. El 24 de març del 2016 Cruyff va dir adeu després d'una llarga batalla contra un càncer pulmonar. El futbol europeu va plorar la mort d'una de les seves grans referències de tots els temps. Els seus anys sobre la gespa el van situar en la primera línia internacional, amb un estil molt marcat. La seva etapa com a entrenador va ser un llegat encara més profund.

Va ser un dels creadors del joc posicional de toc, generant futbol amb la pilota i les combinacions entre jugadors, gestionant l'empenta de buscar porteria. El Barça en va ser el gran beneficiat. Cruyff va ser el pare del Dream Team que va aixecar la primera Lliga de Campions de la història blaugrana. Tècnics com Pep Guardiola van heretar aquesta manera d'entendre la pissarra i els sistemes.

El Barça, conscient del seu impacte, ha volgut recordar la seva figura amb un vídeo d'homenatge, un muntatge amb imatges de l'holandès i accions de joc dels primers equips blaugranes. "Quan tu tens la pilota, el rival no pot fer-te gol. En el moment que tens la pilota, tu manes. Si no la perds en el moment de construir, és molt difícil que et generin perill", explica Cruyff en unes imatges d'arxiu de la televisió del club.