L'Espanyol presenta un ERTO

L'Espanyol, arran de la suspensió temporal de la competició i la situació excepcional que vivim, ha presentat davant l'autoritat laboral un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per força major. La sol·licitud s'ha presentat de manera unilateral per motius d'urgència i responsabilitat amb l'entitat i els seus integrants.

Els afectats n'han estat degudament informats i han mostrat comprensió i respecte, cosa que el club ha volgut agrair en aquests moments complicats. La mesura afecta jugadors, primers entrenadors, segons entrenadors i preparadors físics del primer equip masculí i femení, Espanyol B i els juvenils A i B. La mesura sol·licitada consisteix en una reducció de jornada del 70%. Es preveu que els afectats mantinguin una certa activitat física amb plans d'entrenament individuals fins que no es pugui reprendre la competició.

A partir d'aquests moments, l'autoritat laboral ha de resoldre la sol·licitud del RCD Espanyol. En el mateix moment en què el club informava de la decisió, els jugadors del primer equip i les parts implicades han decidit de mutu acord obrir una taula de negociació per valorar la situació, poder realitzar un seguiment dels esdeveniments i, si cal, adoptar consensuadament mesures o decisions addicionals segons els esdeveniments que afectin la competició.

La plantilla del primer equip de l'Espanyol entén la urgència i la delicada situació actuals, i ha mostrat la voluntat i predisposició per arribar a un acord amistós amb el club sense haver de recórrer a mesures laborals més dràstiques. Permet a l'entitat, així, flexibilitzar els terminis dels havers salarials més immediats amb l'únic objectiu de salvaguardar i ajudar el club, des de la seva posició, a tirar endavant en aquest tràngol. La plantilla ha expressat el seu compromís amb l'entitat apel·lant a la seva responsabilitat i col·locant, per davant de tot, el futur del club.

A més, en solidaritat amb els afectats i en suport al club, la direcció general i la direcció esportiva han decidit voluntàriament una rebaixa anual dels seus sous equivalent a la pèrdua anual dels afectats.

"És una situació única i mai viscuda per la societat, pel futbol en general, pels professionals del RCD Espanyol i per la família perica, que sabem que està patint. En tot cas, i davant aquesta situació, hem de demostrar coratge i, sobretot, estar junts com a club, per guanyar en qualsevol de les circumstàncies que es vagin produint en el camí i així poder aconseguir la victòria que tots volem: superar sans aquesta situació", ha dit el club.