L’Espanyol muda la pell per visitar l’imponent San Mamés

“No hi haurà cap excusa si el partit no és bo, no es guanya o no s’obté un bon resultat per les baixes. Hem de ser professionals amb els que surtin”. El to de Rubi a la prèvia del partit d’avui (21 h, Gol) semblava convincent. El tècnic espanyolista vol motivar la plantilla de cara a la visita a San Mamés, un escenari majestuós i imponent alhora. Però la qüestió és que si aquesta visita ja és prou complexa per si sola, l’Espanyol l’afrontarà no només sense la columna vertebral, sinó també amb un onze en què haurà de buscar força alternatives i, probablement, fer algun invent.

Al partit de la primera volta a l’RCDE Stadium contra l’Athletic, a la jornada 11, va presentar un onze que havia tingut força èxit i continuïtat en les jornades anteriors: Diego López; Javi López, David López, Hermoso, Dídac; Darder, Roca, Granero; Baptistão, Borja Iglesias i Sergio García. De tots ells, només cinc han viatjat a Bilbao, i probablement només quatre seran titulars aquest vespre: Diego López, Hermoso, Roca i Granero. La presència de Javi López en l’onze inicial és més que dubtosa perquè només ha sigut titular en un dels últims cinc partits. Rosales li ha guanyat la partida les últimes setmanes, si bé el veneçolà tampoc té el lloc assegurat.

Rubi lamenta la lesió de David López

En els casos de David López i Sergio García (i també de Piatti, primer canvi aquell dia), tots són baixa per lesió. Rubi es va referir a l’absència del santcugatenc: “Perdem un dels tres millors jugadors de la plantilla, és una pèrdua important, és diferencial en la seva posició. El problema, més que perdre un jugador, és no poder donar continuïtat a la parella de centrals”. El tècnic maresmenc també va argumentar una altra baixa sorprenent, en aquest cas per decisió tècnica, la de Dídac: “No és que ho estigui fent malament. Hem decidit l’alineació i, tal com queda l’onze, pensem que hi ha altres jugadors que ens poden ajudar més. Acumula molts minuts i un descans li pot anar bé”.

Al mig del camp no podrà comptar amb Darder, que com Borja Iglesias està sancionat. Els seus respectius llocs els podrien ocupar Granero i Ferreyra. Aquest últim només ha disputat 83 minuts, i quan ha participat ha estat poc encertat. L’argentí se’n va anar del Benfica buscant més protagonisme. San Mamés és un bon escenari per lluir-se i demostrar que no s’han equivocat amb ell malgrat que no marca un gol oficial des del 18 d’agost passat. Els maldecaps de Rubi, una oportunitat per a molts: “Tinc ganes que surti bé amb altres jugadors per tenir problemes a l’hora d’escollir l’alineació del partit següent”.