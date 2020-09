L’Espanyol vol fer de l’RCDE Stadium un fortí

L’Espanyol s’enfronta aquest diumenge (16 h, #Vamos) al Mallorca a l’RCDE Stadium en un duel que marcarà el pas per al retorn a Primera. En l’enfrontament amb un dels seus rivals directes per a l’ascens, els blanc-i-blaus voler fer del seu estadi un sinònim de victòria. Saben, però, que no serà gens fàcil.

En el primer partit oficial al camp blanc-i-blau per al nou tècnic perico, Vicente Moreno s’enfrontarà al seu exequip. “És un partit especial per a mi i per al cos tècnic. Més que especial. Ens agrada jugar contra el Mallorca, i després dels anys que hem pogut gaudir allà serà especialíssim enfrontar-nos a ells. No és que els tinguem afecte, sinó que a tots i cadascun dels jugadors que encara estan en la plantilla, als treballadors i als aficionats, els estimem”, va reconèixer l’entrenador.

Els balears, de cara a la tornada a Segona, han mantingut pràcticament la mateixa plantilla que l’any passat, uns jugadors als quals Vicente Moreno coneix a la perfecció, però el tècnic no creu que tingui cap avantatge. “La realitat és que els coneixem molt bé, però ells a mi també”, va explicar.

Pocs canvis a les dues plantilles

Amb Raúl de Tomàs i Adrián Embarba com a líders de l’equip en l’aspecte ofensiu, els blanc-i-blaus, sortiran des dels primers instants a mostrar “el seu millor nivell”. Fins que acabi el mercat, però, el tècnic no sabrà si finalment podrà comptar amb les seves dues estrelles, ja que hi ha ofertes d’altres equips perquè abandonin l’equip català.

Encara que el favorit sembli l’Espanyol, després de la victòria en la primera jornada contra l’Albacete, el conjunt dirigit per Luis García no li posarà les coses fàcils. Després de perdre el primer partit per la mínima contra el Rayo Vallecano i caure fins a la divuitena posició, els balears han de començar a sumar punts, ja gairebé per obligació, si volen estar en la lluita per l’ascens quan arribin els mesos finals.