Passat blanc-i-blau en quatre referents culers

Demà a l’RCDE Stadium el primer derbi barceloní del curs de ben segur que portarà molts records per a un bon grapat de persones, convertides avui en referents al Barça, que no fa gaire defensaven els colors de l’Espanyol. Des del president, Josep Maria Bartomeu, al jugador més car de la història del conjunt blaugrana, Philippe Coutinho, passant per l’adjunt a la secretaria tècnica, Ramon Planes, i l’entrenador del primer equip, Ernesto Valverde, van adquirir a l’Espanyol coneixements que els van ajudar a buscar, ara, l’excel·lència esportiva al Barça. El cas de Bartomeu és el més llunyà. Als anys 80, l’actual màxim mandatari blaugrana era un jove esportista que, abans de dedicar-se al món empresarial amb l’empresa familiar, Trabosa, va intentar fer carrera com a base o escorta després d’haver provat sort en l’atletisme.

Va jugar en clubs com el Mollet i el Santa Coloma, però també a les categories inferiors de l’Espanyol. El club perico li va fer un carnet que li permetia entrar a Sarrià, però anys més tard l’hi va retirar: va acudir a un derbi el febrer del 1983 en què va ser identificat per imatges televisives celebrant el primer dels tres gols del Barça, del Lobo Carrasco. Gairebé tres dècades després, Bartomeu es convertiria en responsable de la secció de bàsquet del Barça, quan era directiu amb Joan Laporta com a president. Ramon Planes, al seu torn, és un home de despatxos. No va ser futbolista professional, una circumstància que dona més mèrit al fet que hagi arribat a ser el director esportiu de diversos clubs. L’actual mà dreta d’Abidal a la secretaria tècnica del Barça va entrar a l’Espanyol l’estiu del 2007 per treballar, precisament, a la secretaria tècnica. Dos anys després va substituir Paco Herrera al capdavant de la direcció esportiva. “És un apassionat de la seva feina. Controla de manera excel·lent el mercat sud-americà, té molt bons contactes. Era difícil sorprendre’l amb algun jugador jove que no conegués”, l’elogia per a l’ARA l’ex director esportiu espanyolista Ángel Gómez, que va entrar al club de la mà de Planes: “Ell em va oferir entrar a la direcció esportiva després d’haver-me preguntat informació de jugadors de l’Equador quan jo hi era”. “Quan va entrar al club, hi havia un director esportiu i un segon. Ell va començar a crear una estructura i va ser dels primers en ampliar la parcel·la esportiva amb analistes que buscaven feines més concretes, com dades i experts en mercats com el sud-americà o l’europeu”, expliquen fonts del club espanyolista que hi van tractar. A l’Espanyol en tenen un gran record: “Treballava moltes hores. Estava molt centrat en la feina, permanentment enganxat al telèfon. Va ser, a més, un dels primers portaveus oficials del club en matèria esportiva”, amplien.

En els gairebé quatre cursos com a director esportiu espanyolista -hi va estar fins al novembre del 2012, quan va ser cessat juntament amb el seu bon amic Mauricio Pochettino-, Planes va incorporar 29 jugadors, que van costar 24,2 milions i que van ser venuts per 40,1. La seva gestió, per tant, va deixar una plusvàlua de gairebé 16 milions. “Feia apostes consolidades de jugadors que sabia que funcionarien”, expliquen d’ell. Homes com Forlín, Roncaglia, Verdú, Osvaldo, Sergio García, Héctor Moreno, Víctor Sánchez i Coutinho porten la seva firma.

Al brasiler el seguia des del MIC. “La intenció era fitxar-lo, però no va poder ser per falta de diners, per això va arribar cedit”, apunten fonts de l’entitat. Coutinho va arribar a l’aeroport del Prat amb una bufanda de l’Espanyol el 30 de gener del 2012. Tenia 19 anys, i en la seva presentació va deixar clar que arribava per “poder ajudar l’entitat a entrar a la Champions”. “Era una oportunitat de mercat i l’hem aprofitat”, va exposar Planes, que la va encertar de ple: el brasiler va firmar a l’Espanyol la millor ràtio golejadora de la seva carrera: 0,31 gols per partit. Tot i el seu desig de seguir, les limitacions econòmiques de l’Espanyol en van fer impossible la continuïtat.

Les dues finals de Valverde

Demà, si no passa res estrany, Coutinho serà titular en l’onze d’un Ernesto Valverde que va participar en les dues finals de la UEFA perdudes per l’Espanyol. El 1987, com a jugador. El 2006, com a tècnic. “Treballava molt seriós i concentrat, era un tècnic poc dubitatiu i que tenia una naturalitat absoluta. És molt intuïtiu, una persona que intenta que no hi hagi conflictes, una actitud que manté al Barça. No ha canviat en res, és la mateixa persona que era com a jugador”, apunta una persona amb qui va tractar a l’Espanyol. “Si guanyen no farà cap gest especial, ja que sent estima pel club”, afegeixen. Valverde ho va demostrar corregint l’“Espanyol de Cornellà” de Piqué. “És un gran club, i de Barcelona”, va puntualitzar. Demà l’estadi els rebrà amb una ovació.