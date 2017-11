Quique convida Marc Roca a sortir cedit

Ara fa un any, Marc Roca treballava al marge dels seus companys per deixar enrere unes molèsties al soli de la cama esquerra que n’havien frenat l’estel·lar debut a Primera. Després d’una sensacional pretemporada, havia “tombat les portes del primer equip”, tal com va reconèixer Quique, i s’havia convertit en fix de les seves alineacions (en set dels anteriors nou partits havia sigut titular). Però després de la lesió, Roca va perdre protagonisme, fins al punt de disputar només sis partits més des del començament en la resta de curs. Segons el mateix Quique, Roca no ha sigut el mateix des d’aleshores. Dilluns el migcampista va quedar fora de la llista, per sisena vegada consecutiva.

Qüestionat per la decisió de deixar-lo fora també de la convocatòria contra el Tenerife, ahir el tècnic va ser força explícit respecte a la situació de l’escollit per heretar el dorsal 21 de Jarque. “Roca necessita una cosa molt intangible, confiança. Amb ella és un altre jugador, però pel que veiem als entrenaments i als partits, no és el jugador de l’any passat”, es va sincerar el preparador madrileny, que va deixar entreveure que una cessió seria el millor per a ell: “No trobem ni el temps ni l’espai per a ell. Ha de jugar. Veurem què és el millor per a ell, si es queda o trobem un espai per a ell. Volem que torni a ser el jugador que era el curs passat”. Sortir cedit al gener sembla l’únic camí per recuperar la confiança i tornar a ser el jugador que prometia ser.