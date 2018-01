Amb l’imprescindible Moreno no n’hi ha prou per tombar l’Athletic (1-1)

L’Espanyol va quedar-se a un pas de completar una setmana rodona. Després de tombar dilluns el Màlaga i dijous el Llevant, el conjunt blanc-i-blau va igualar forces a la gespa i al marcador amb un Athletic rocós i pragmàtic (1-1) que va privar els homes de Quique Sánchez Flores d’escurçar més les distàncies amb Europa, que queda ara a cinc punts. Que la figura del tècnic quedés en segon plava ser el millor senyal d’un conjunt que segueix competint amb garanties.

Al primer temps, les forces van estar igualades. L’Athletic va imposar el seu joc físic i va començar pressionant amunt, controlant el partit a partir de l’ordre en totes les seves peces. Els bascos van deixar que fos l’Espanyol qui portés la iniciativa, encara que gairebé sempre lluny de la seva àrea. Els homes de Quique Sánchez Flores no se sentien còmodes, i sense possibilitat de triangular per dins perquè els de Ziganda tancaven espais, es veien obligats a conduir la sortida pels laterals, des d’on l’únic recurs possible acabava sent una pilota rifada. L’Espanyol va intentar repetir la recepta amb la qual va fer mal al Llevant, buscant els espais en la defensa de l’Athletic Club, però va trobar-se amb un rival més físic i atent en les correccions.

Els primers minuts de tempteig només es van trencar amb una pèrdua inexplicable de Mikel Rico, que va entretenir-se a l’hora de treure una pilota jugada a la frontal de l’àrea i va veure com Moreno, el més llest de la classe, l’hi pispava. El perpetuenc va ensumar la sang i no va perdonar: després de buscar-se un espai, va superar Herrerín amb un xut que el va agafar a contrapeu. El davanter català seguia engreixant així els seus registres: era la seva vuitena diana en Lliga, una xifra que no assolia cap jugador periquito en una primera volta des dels 10 gols de Tamudo el curs 2007-08. Aquests registres demostren que la continuïtat del davanter, que com el seu tècnic també té pretendents, i de pes, és la gran notícia per a aquest equip. L’encert de Moreno va contrastar amb la precipitació d’un Baptistão novament erràtic. El brasiler va poder posar la seva firma al marcador, però no va saber connectar una centrada de Moreno dins de l’àrea quan ho tenia tot de cara. Qui sí que va rematar amb precisió a l’altra porteria va ser Williams, que va alçar-se entre els dos centrals per rematar de cap una gran centrada de l’exblanc-i-blau Enric Saborit, la principal novetat en l’onze de Ziganda.

El gol premiava els mèrits de l’Athletic, que, si bé no havia importunat en excés Pau, tampoc havia patit el més mínim a banda de la diana de Moreno. L’escenari va canviar al segon temps, en què, tot i que la dinàmica d’igualtat en el joc no va canviar, sí que va variar l’aparició a les àrees. Williams va fer lluir Pau, primer amb un remat tou de cap i després amb una centrada enverinada que el porter gironí va desviar a córner. A l’altre cantó, Moreno va topar amb un Herrerín igualment inspirat que va salvar un gol cantat del davanter en un intent des de dins de l’àrea petita. Sense perdre la prudència, l’Espanyol va intentar estirar-se amb més pilota que velocitat contra un rival que apostava tant pel joc aeri que va arribar a topar amb la spider cam que sobrevolava la gespa. Quique va intentar donar més profunditat fent entrar Dídac -que va substituir un gris Jurado- com a lateral i avançant Aarón, amb qui va formar un doble lateral esquerre més insistent que encertat.

Un final sense ordre

Amb el partit completament obert, l’Espanyol només va aconseguir acostar-se amb jugades a pilota aturada, unes accions en què sempre va imposar-se el físic predominant dels bascos. Als blanc-i-blaus els va faltar velocitat per acabar de fer seu un tram final en què van pagar el desgast viscut en l’eliminatòria de la Copa. L’Athletic ho va aprofitar per respirar amb la pilota. Les presses van acabar desordenant els locals, que van poder sentenciar el partit en l’última acció: Moreno va conduir la pilota des de la línia de fons, però Darder va enviar la seva centrada als núvols. A la pròxima cita, al derbi contra el Barça de dimecres vinent, perdonar no estarà permès si l’Espanyol vol tenir opcions en aquesta Copa del Rei.